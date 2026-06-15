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Финанси Какво означава правилото "плати първо на себе си"?

Какво означава правилото "плати първо на себе си"?

Финанси

bTV Бизнес екип

Първата стъпка към правилно бюджетиране

25% от българите спестяват, 75% не спестяват. 41% от българите успяват да заделят до 10% от заплатите си. След непредвидените инциденти, следващата най-голяма група за спестяване е за почивка, пътувания и тържества - това е логиката, че българинът спестява с перспектива.

Това показват данни от 2025 г. от изследване на "Тренд" по поръчка на ЕКИП. Спестяването е основна сигурност и свобода, пази ви от натрупване на дългове и ви помага да постигате целите си без да разчитате на кредит.

Един от най-честодаваните съвети при бюджетиране и прилажането на правилото „плати първо на себе си“. Но какво всъщност означава то?

Какво означава „плати първо на себе си“?

На червено: В тази наша съседка домакинствата харчат повече от доходите си

В своя портал за финнансова грамотност, Министерството на финансите дава точно определение. Това означава да заделите част от дохода си за спестявания или инвестиции, а след това да разпределите останалите средства за текущите разходи.

Този подход не само че стимулира натрупването на спестявания, но също помага да избегнете излишното харчене и гарантира, че финансовите цели са приоритет във вашите ежедневни решения.

Съвета за правилно бюджетиране е следния: „платете първо на себе си“, записвайте редновно всички разходи и доходи и ги следете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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