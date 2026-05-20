Как нарастващите правителствени дългове променят финансовите пазари?

Държавите финансират разходите си основно чрез издаване на облигации, купувани от инвеститори

Инвеститорите в облигации продължават да позволяват на САЩ да натрупват по-голям дълг в сравнение с останалите държави, посочва анализ на „Уолстрийт джърнъл“. Последното напрежение на световните пазари на облигации подчертава основен проблем пред лидерите на Г-7 на срещата им в Париж – как да бъде управлявана нарастващата дългова тежест на правителствата след пандемията и войната, предава БГНЕС.

Спадът в цените на облигациите доведе до повишаване на доходността по държавния дълг, което увеличава разходите по заемите както за правителствата, така и за бизнеса и домакинствата. Основен фактор за това е поскъпването на енергията вследствие на войната, което засили инфлацията и очакванията за ново повишаване на лихвите от централните банки. Допълнително напрежение на пазарите създават и опасенията за фискалното състояние на Япония и Великобритания.

В САЩ федералният дълг, държан от обществото, вече надхвърля 100% от БВП за първи път след Втората световна война. Въпреки това страната запазва предимства, които ограничават негативния ефект от високото ниво на задлъжнялост. Световната картина показва, че развитите икономики се сблъскват със застаряващо население и натиск за увеличаване на военните разходи, а според Международния валутен фонд дългът им продължава да расте като дял от БВП.

Държавите финансират разходите си основно чрез издаване на облигации, купувани от инвеститори. При увеличаване на дълга съществуват опасения, че предлагането на облигации може да надмине търсенето, което би принудило правителствата да плащат по-високи лихви. Това би повишило разходите за кредити както за бизнеса, така и за потребителите и би оказало натиск върху икономическия растеж. Въпреки това американските държавни облигации остават предпочитани от инвеститори, правителства и централни банки заради стабилността, ликвидността и доверието към американската икономика.

През 2023 г. търговията с американски държавни облигации достига около 263 трилиона долара – почти девет пъти повече от обема на дълга в края на годината, според данни на SIFMA. За сравнение, търговията с германски облигации е около 7,1 трилиона евро. Предимството на САЩ, често наричано „прекомерна привилегия“, се вижда и в сравнително малката разлика между доходността на краткосрочните и дългосрочните облигации.

След началото на войната в Иран доходността по облигациите се повишава, тъй като инвеститорите започват да очакват по-високи лихви вместо намаления. В последните дни разликата между краткосрочните и дългосрочните доходности рязко нарасна във Великобритания и Япония, което отразява засилените притеснения около икономическата и политическата ситуация там. Според главния глобален икономист на Vanguard Джо Дейвис няма конкретен праг на дълга, който автоматично да води до по-високи разходи по заемите. По-скоро пазарите реагират при сериозни промени във фискалната политика или при влошаване на икономическите перспективи, а засега няма пазар, който да може да се конкурира с американския по размер и ликвидност.