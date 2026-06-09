Как да разпознаете скритите такси в банките и да ги избегнете?

Макар да изглеждат като малки и скрити суми, тези разходи, които лесно остават незабелязани, могат да ви струват значителни средства

При създаване на банковата сметка, вероятно се чудите защо има толкова много допълнителни и често ненужни такси. Затова е важно да обърнете внимание на тях и да разберете как да ги избегнете. Ето кои са те:

1. Такса за поддръжка на сметка

Първата такса е таксата за поддръжка на сметка – една от най-често срещаните банкови такси. Тя се начислява редовно, обикновено ежемесечно, и служи за покриване на административните и оперативните разходи по поддържане на вашата сметка. Макар банките рядко да обясняват подробно предназначението ѝ, тя автоматично се удържа от баланса ви. В някои случаи тази такса може да бъде избегната, ако използвате определени платежни услуги или отговаряте на условия като поддържане на минимален баланс или свързване на сметката.

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2. Такса за минимален баланс

Следващата е таксата за минимален баланс, която се начислява, когато наличността по сметката падне под изискваното минимално ниво. Банката използва тези изисквания, за да поддържа депозити, да отговаря на регулаторни стандарти и да осигурява допълнителни средства за кредитиране. За да избегнете тази такса, е необходимо да изберете сметка, която съответства на вашите финансови възможности и да следите баланса си внимателно, пише Aspire.

3. Такса за онлайн достъп

В някои случаи се начислява и такса за онлайн достъп, въпреки че в дигиталната ера повечето хора очакват интернет и мобилното банкиране да бъдат безплатни. Някои банки все още таксуват за използване на онлайн услуги като преводи или управление на сметката. Тази такса често се среща под формата на „такса за дистанционно банкиране“, затова е важно да се внимава при преглед на тарифите.

4. Такси за овърдрафт

Таксите за овърдрафт се начисляват, когато направите разход, който надвишава наличните средства по сметката ви. Например, ако похарчите 200 долара, но имате само 150, банката покрива разликата, но ви начислява допълнителна такса. Това често води до допълнителни разходи, които могат да се натрупат бързо.

5. Такса за подмяна на карта

Загубата или кражбата на карта винаги води до допълнителни разходи. Банката обикновено начислява такса за издаване и доставка на нова карта до посочения адрес. В някои случаи се предлага и ускорена доставка срещу допълнително заплащане.

6. Такса за предсрочно закриване

Таксата за закриване на акаунт се начислява, когато сметката бъде затворена твърде скоро след нейното откриване. Това е мярка, която цели да предотврати злоупотреби с бонуси за нови клиенти. Обикновено период от 3 до 6 месеца се счита за предсрочно закриване, но това зависи от банката.

7. Такса за неактивност

Ако сметката ви не се използва продължително време, банката може да начисли такса за неактивност или дори да я закрие. Периодът за неактивност варира между една и пет години. Ако по сметката има средства, е добре да се свържете с банката, за да ги възстановите.

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8. Такси за чуждестранни транзакции

Тези такси се начисляват при транзакции, извършени в чужбина или в чужда валута. Обикновено те са процент от сумата на плащането. Един от начините да ги избегнете е да използвате мултивалутна карта или да не теглите от чуждестранни банкомати.

9. Такса за хартиено извлечение

С навлизането на дигиталното банкиране, много банки започнаха да таксуват хартиените извлечения. Онлайн достъпът до банкови отчети е безплатен, но физическите копия могат да струват допълнително.

10. Такса за недостатъчни средства

Тази такса се начислява, когато се опитате да направите плащане без достатъчно налични средства. Транзакцията може да бъде отказана или покрита временно от банката, но с начислена допълнителна такса. Добра практика е да следите баланса си чрез известия за ниски наличности.

Как да избегнем такива ненужни такси?

Лесно е да се почувствате объркани от всички тези такси, но има различни начини за справяне с тях. Важно е да договорите таксите с вашата банка. Някои такси, които можете да уточните, включват овърдрафт такси, такси за поддръжка на сметка и такси за трансфери.