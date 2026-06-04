ЕС отлага с три години новите капиталови изисквания за пазарен риск на банките

Решението засяга така наречения Фундаментален преглед на търговския портфейл (FRTB)

Европейската комисия (ЕК) ще отложи с три години прилагането на новата рамка за капиталовите изисквания за пазарен риск на банките, за да избегне поставянето на европейските кредитни институции в неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им в САЩ и Великобритания, съобщи комисията днес.

Решението засяга така наречения Фундаментален преглед на търговския портфейл (FRTB), който е част от глобалните банкови стандарти „Базел III“. Новите правила имат за цел да засилят измерването на риска при търговската дейност на банките и да гарантират, че капиталовите изисквания по-точно отразяват реалните пазарни рискове.

„Европейските банки трябва да могат да се конкурират при равни условия със своите международни партньори“, заяви Мария Луиш Албукерк, комисар за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите.

По думите ѝ мерките са „целенасочени и ограничени във времето“ и ще дадат възможност на ЕС да проследи как други големи юрисдикции ще приложат стандартите, преди да бъде определен дългосрочният подход.

Съгласно действащото европейско законодателство новите правила трябваше да влязат напълно в сила от януари 2027 г. ЕК вече веднъж отложи прилагането им с две години, а сега предлага нов режим, който ще действа от 2027 г. до края на 2029 г., освен ако Европейският парламент или държавите членки не възразят през следващите шест месеца.

Решението е координирано с Европейската централна банка и Европейския банков орган, посочват от ЕК.

От Комисията отбелязват, че забавянето в прилагането на мерките от страна на ключови юрисдикции е породило опасения за конкурентоспособността на банките от ЕС, които оперират на глобалните финансови пазари.

Като част от мерките Комисията ще въведе чрез делегиран акт и временен компенсаторен механизъм, който да смекчи въздействието върху капитала на европейските банки, ако те бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция спрямо международните си конкуренти.

Новите правила засягат капиталовите изисквания, свързани с търговския риск, включително дейности на капиталовите пазари и търговията с финансови инструменти.

От Брюксел подчертават, че мерките са в съответствие с целите на Съюза на спестяванията и инвестициите, който цели да укрепи конкурентоспособността на европейските финансови институции и да насърчи развитието на капиталовите пазари в ЕС, предаде БТА.

Делегираният акт ще бъде разгледан от Европейския парламент и Съвета на ЕС в рамките на тримесечен срок за контрол, който може да бъде удължен с още три месеца. Ако не бъде блокиран, новият режим ще започне да се прилага от 1 януари 2027 година.