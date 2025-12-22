Къде се нареждат най-богатите хора в Европа в световен мащаб?

Подреждането на десетте най-високодоходни държави се е променяло през последните две десетилетия

В Европа разликата между най-ниските и най-високите доходи остава значителна, въпреки въведените политики за ограничаването ѝ. Данните от последното проучване на Евробарометър показват, че 81% от европейците смятат доходните различия за прекалено големи, а 78% са на мнение, че правителствата трябва да предприемат по-решителни мерки за тяхното намаляване, предава Еuronews.

Снимка: istockphoto

Това явление обаче не е ограничено само до Европа – в други региони по света неравенството достига още по-високи нива. Възниква въпросът как точно се позиционират най-богатите 10% от населението в различните държави. За целта Междунационалният център за данни на LIS предоставя международно съпоставима информация за равнищата на доходите.

Средният доход след данъци на най-богатия децил е изчислен в паритет на покупателната способност (ППС), използвайки международни долари по цени от 2017 г. Този подход позволява да се отчетат реалните различия в доходите, като се вземат предвид разходите за живот в отделните страни. Поради различната наличност на данни са включени само държави с информация от 2016 г. или по-нова година, което означава, че резултатите показват общи тенденции, а не прецизни годишни сравнения.

Съединените щати оглавяват класацията със среден годишен доход след данъци за най-богатите 10% от 94 857 PPS. Люксембург заема второ място и е страната с най-високи доходи за този дял от населението в Европа, следван от Швейцария. Германия и Австралия допълват първата петица, а след първите три държави доходите намаляват постепенно, без рязък спад. Канада, Австрия, Норвегия, Исландия и Дания също са сред първите десет, докато Белгия, Обединеното кралство, Литва, Финландия и Испания попадат в първите 20, но с доходи под 45 000.

Подреждането на десетте най-високодоходни държави се е променяло през последните две десетилетия. Макар да няма данни за всяка година във всяка страна и напълно последователно сравнение да не е възможно, наличната информация разкрива ясни модели. Вместо ежегодно проследяване са използвани пет времеви точки – 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 г., като при липса на данни е вземана най-близката налична година.

В рамките на този период, сред 20 големи икономики, САЩ запазват първото място във всички пет години, а Швейцария стабилно остава втора. Най-съществената промяна се наблюдава при Обединеното кралство, което от трето място през 2000 г. постепенно се срива до 14-то през 2020 г., сигнализирайки за отслабване на покупателната способност на доходите след данъци за най-богатите 10%. За разлика от това Германия се изкачва от шесто на трето място, докато Франция спада от осмо на единадесето, а Италия – от 14-то на 20-то място.

