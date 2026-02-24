Българите предпочитат инвестиционното злато пред бижутата

Наблюдава се световен спад на покупка на бижута

Рязък спад в търсенето на златни бижута отчитат годишните данни на World Gold Council за 2025 г., като в различните юрисдикции намалението варира между 18% и над 20%. В България също се наблюдава подобна тенденция. Прогнозите за България показват намаление на вътрешните продажби на бижута през следващите няколко години, като последните данни отчитат годишен спад от около 2,8%, пишат от Tavex.

Вероятно и тук съществена роля играе преориентирането към инвестиционни продукти, допълнително стимулирано от ценовите рекорди и очакванията за още по-висока цена на златото.

„Има ясно разделение между инвестиционно злато (кюлчета, монети) и бижута, които може да имат художествена или сантиментална стойност, но не представляват инвестиция“, обяснява Макс Баклаян от Tavex. „При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на златото като скрап, която е по-ниска от тази при инвестиционните продукти“, допълва той.

Снимка: iStock

Общият размер на пазара на бижута в световен мащаб достигна 242 млрд. долара, с перспектива да нарасне до 254 млрд. долара през 2026 г., като растежът се дължи основно на покачващата се цена на златото. В същото време прогнозите за търсенето сочат още една година на спад, като анализаторите очакват намаление от 5-7%, обусловено от същите фактори, наблюдавани през 2025 г.

Най-много хората купуват пръстени – 33% дял. На второ място са колиетата с близо 22%, следвани от гривните и обеците с под 20% дял за всяка от категориите. Особен интерес предизвикват продуктите с възможност за персонализация, като водеща остава ролята на годежните пръстени.

