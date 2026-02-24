България регистрира рязък спад при продажбата на нови автомобили

В България през януари 2026 г. са регистрирани 3 218 автомобила

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз са отбелязали спад от 3,9% на годишна база през януари, след шест поредни месеца на растеж, сочат последните данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитира БТА.

През първия месец на 2026 г. са регистрирани 154 230 нови електрически автомобила, задвижвани изцяло с батерии (BEV), което представлява 19,3% от пазара на ЕС. Четирите водещи пазара, формиращи около 60% от регистрациите на BEV, показват смесени резултати: Франция (52,1%) и Германия (23,8%) отчитат значителен ръст, докато Белгия (-11,5%) и Нидерландия (-35,4%) бележат спад.

Регистрациите на нови хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са достигнали 308 364 броя, като най-голям растеж има в Италия (24,9%) и Испания (9%), докато във Франция няма промяна. Германия е отчела лек спад от 1,8% спрямо януари 2025 г. Хибридните модели вече заемат 38,6% от общия пазар на ЕС. Плъгин хибридните електрически автомобили продължават да нарастват, достигайки 78 741 регистрирани превозни средства през януари. Основен принос имат ключови пазари като Италия (134,2%), Испания (66,7%) и Германия (23%). В резултат делът на плъгин хибридите в ЕС вече е 9,8%, спрямо 7,4% през същия месец на миналата година.

Регистрациите на бензинови автомобили през януари са спаднали с 28,2%, като всички основни пазари са отбелязали намаление. Най-голям спад има във Франция (-48,9%), следвана от Германия (-29,9%), Италия (-25,5%) и Испания (-22,5%). Общият брой нови бензинови коли е 175 989, като пазарният им дял е намалял до 22% спрямо 29,5% през януари 2025 г. Дизеловите автомобили също продължават да губят позиции, с намаление от 22,3% и дял от 8,1% от регистрациите.

В България през януари 2026 г. са регистрирани 3 218 автомобила, което е спад от около 19,5% спрямо 3 995 през януари 2025 г. От тях 73,9% са бензинови, 12,5% дизелови, 6,3% хибридни (HEV), 5,7% BEV и 1,4% плъгин хибриди. По производители лидер остава „Volkswagen Group“ с 28% пазарен дял, въпреки намаление на регистрациите с 4% на месечна база. На второ място е италиано-американската група „Stellantis“ с 18% дял, подкрепен от растежа на марката „Fiat“ (+31%). Продажбите на „Renault“, „Toyota“ и „Hyundai“ са намалели съответно с 17%, 14% и 15%. Китайските производители „BYD“ и „MG“, силно представени в електрическия и хибридния сегмент, имат над 3% от общите продажби, изпреварвайки „Tesla“ с 0,9%.

