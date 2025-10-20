Разследват луксозен бранд за пране на пари след покупка на чанти за 3,5 млн. долара

Жена е извършила структурирани плащания в брой, така че да избегне законовия праг от 10 000 евро

Известната френска модна къща Louis Vuitton се оказва в центъра на разследване за предполагаемо пране на пари в Холандия. Причината е свързана с покупки в брой, направени от китайска гражданка, която в рамките на 18 месеца е изразходвала приблизително 3,5 милиона долара за чанти и други луксозни стоки в няколко търговски обекта на марката. Според информация на Dutch News, заподозряната жена, известна като Бей У., е пазарувала в обекти на Louis Vuitton в периода между 2021 и 2023 г.

Разследването на холандските власти се фокусира върху съмненията, че жената е извършила структурирани плащания в брой, така че да избегне законовия праг от 10 000 евро, който изисква докладване на транзакции по законите за борба с прането на пари. Прокуратурата подозира, че тя е действала с помощта на поне един служител на Louis Vuitton, който може да ѝ е съдействал или дал съвет как да разделя плащанията, за да остане под прага за докладване.

От разследването става ясно, че източникът на парите са от осъден банкер. Това поражда сериозни опасения относно възможни връзки с международната организирана престъпност. Също така, според властите, Louis Vuitton не е предприел основни мерки като проверка на самоличността на клиента или докладване на съмнителния модел на многократни скъпи транзакции в брой.

Снимка: iStock

Закупените артикули са били изпращани към Китай и Хонконг, с цел избягване на високите вносни мита в Пекин – практика, известна като „дайгоу“. Този вид паралелна търговия често се използва за пране на пари, като прикрива незаконен финансов поток под формата на легитимни покупки. Стойността на „дайгоу“ търговията през 2023 г. се изчислява на над 86,7 милиарда долара, пише още New York Post.

Холандската прокуратура официално е обявила Louis Vuitton Netherlands за заподозряна страна в разследването, макар все още да не е ясно дали ще последват формални обвинения. Louis Vuitton е водещият бранд в групата LVMH, която е най-големият луксозен конгломерат в света, с приходи, достигнали почти 100 милиарда долара през 2024 г. Компанията е основана чрез сливането на Louis Vuitton и Moët Hennessy през 1987 г., а нейният председател и изпълнителен директор Бернар Арно е сред най-богатите хора в света.

