Германия срещу Франция: Коя страна създава повече ултрабогати жители?

Доходите на домакинствата варират от едва 2000 евро за най-бедните 20% до над 1 милион евро за най-богатите 20%

Ултрабогатото население в Европа е нараснало с една четвърт през последните пет години, като средно над 20 души дневно преминават прага от 30 милиона долара нетно богатство. В световен мащаб този брой достига 89 души на ден. Въпреки това разликите в богатството на континента остават значителни. Данни на Европейската централна банка показват, че през 2023 г. средното нетно богатство на домакинствата в еврозоната е било 123 500 евро, но варира от едва 2000 евро за най-бедните 20% до над 1 милион евро за най-богатите 20%.

Според Доклада за богатството на Knight Frank за 2026 г. броят на лицата с ултрависока нетна стойност (UHNWI) – хора с активи от поне 30 милиона долара – е нараснал от 146 525 през 2021 г. до 183 953 през 2026 г. Това означава увеличение с 37 428 души за пет години, или средно по 7486 нови членове годишно. Изчислено на дневна база, около 20,5 души се присъединяват към тази елитна група всеки ден в Европа, предава Еuronews.

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Германия е страната с най-голям ръст на ултрабогатите на континента. Броят им се е увеличил от 28 942 през 2021 г. до 38 215 през 2026 г., което представлява ръст от 9273 души за пет години. Така средно по петима души дневно преминават границата от 30 милиона долара нетно богатство. Като най-голяма европейска икономика и трета в света по БВП след САЩ и Китай според МВФ, Германия продължава да бъде основен център за натрупване на големи богатства. В Швейцария също се отчита значителен ръст – близо 5000 нови ултрабогати за пет години, или средно по 2,7 души на ден.

Франция добавя средно по 2,1 нови членове към клуба на ултрабогатите всеки ден между 2021 и 2026 г. Общият брой на UHNWI в страната е нараснал с 3781 души до 21 518. Сред водещите европейски икономики Великобритания и Италия регистрират по 1,6 нови ултрабогати дневно, Испания – 1,5, а Турция – 1,1. Полша, Чехия, Австрия, Дания, Португалия, Нидерландия, Ирландия и Швеция също отчитат стабилен, макар и по-умерен ръст на свръхбогатите жители.

На световно равнище САЩ остават безспорен лидер с 251 352 души, притежаващи богатство от поне 30 милиона долара през 2026 г. Китай е втори със 121 677 души. В САЩ средно 36,7 души дневно се присъединяват към клуба на ултрабогатите, което означава по един нов член приблизително на всеки 90 минути. Китай добавя по около 12,5 души дневно, докато Германия се нарежда на трето място в света по този показател. Индия и Австралия също попадат сред държавите с най-бързо нарастващ брой ултрабогати.

В глобален мащаб броят на хората с ултрависока нетна стойност е нараснал с 162 191 души между 2021 и 2026 г., достигайки общо 713 626. Според Лиъм Бейли от Knight Frank светът е свидетел на една от най-значимите промени в разпределението на богатството в съвременната история. Към 2026 г. Германия разполага с най-голям брой ултрабогати в Европа – 38 215 души, следвана от Обединеното кралство с 27 876 и Франция с 21 518. В същото време средното богатство на възрастен продължава да се различава значително в Европа – от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария според Доклада за глобалното богатство на UBS за 2025 г.