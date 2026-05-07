Гърция въвежда мерки за защита на хората с потребителски заеми до 100 000 евро

Гръцкото правителство предприема мерки за въвеждане на законодателство, което цели по-силна защита на потребителите на пазара на банкиране на дребно, като се въвежда ограничение за общата сума за погасяване на потребителски заеми до 100 000 евро. Регламентът ще се прилага основно за необезпечени потребителски заеми, както и за задължения по кредитни карти, предава Еuronews.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи плана като част от седмичния си преглед на дейността на правителството, като подчерта нуждата от ограничаване на злоупотребите и „дребния шрифт“ в кредитните договори. Според предложението общата сума, която ще трябва да бъде изплатена от кредитополучателя, включително лихви и такси, ще бъде ограничена до ниво между 30% и 50% над взетия капитал от кредитора, „както е средно в други европейски държави“, заяви премиерът в публикация във Facebook в неделя, като добави, че „това са разпоредби, които според мен създават по-ясна и по-справедлива рамка за всички“.

Ограничението ще важи основно за необезпечени потребителски кредити, както и за дългове по кредитни карти, при които с времето са отчетени високи лихви и сложни такси. Предвижда се и 14-дневен период за размисъл след подписване на договора, който има за цел да засили правата на потребителите и да подобри прозрачността.

Мярката се въвежда на фона на постепенно възстановяване на потребителското кредитиране в Гърция след години на свиване, причинено от дълговата криза. Търсенето на потребителски заеми се е увеличило от 2022 г. насам, докато лихвите остават високи – често над 10%, а при кредитните карти надхвърлят 14%. Това поражда опасения от свръхзадлъжнялост, особено сред уязвимите домакинства. През последните години банковите практики също са под засилен контрол заради такси, неясни условия и ограничена конкуренция, докато банките от своя страна вече се върнаха към стабилна рентабилност след преструктуриране и намаляване на необслужваните кредити.