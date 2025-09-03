Русия може да загуби 11 млн. работници до 2030 г.

Застаряващото население, ниската раждаемост и емиграцията задълбочават кризата, докато неравенството между бедни и богати расте

Русия може да загуби близо 11 милиона работници до 2030 г. Това стряскащо предупреждение бе отправено наскоро от руския министър на труда Антон Котяков. Основната причина за тази заплаха е застаряващато население, вълната от пенсионирания и недостигът на нови кадри за около 800 хиляди работни места. Ниската раждаемост, войната в Украйна и емиграцията на млади и образовани хора също задълбочават проблема. През 2024 г. броят на новородените е спаднал до 1,22 милиона. Това е най-ниското ниво от 1999 г. насам, докато починалите са нараснали с 3,3% до 1,82 милиона души.

Кремъл се опитва да противодейства на тази тенденция чрез финансови стимули и данъчни облекчения за семейства с повече деца. Президентът Владимир Путин дори призова жените да имат до осем деца, като подчерта, че демографията е „въпрос на национална сигурност“. Но недостигът на работна ръка вече оказва влияние върху икономиката на страната. Компаниите все по-често наемат пенсионери и тийнейджъри. Заплатите растат, което подхранва инфлацията. А централната банка на Русия предупреди, че икономиката прегрява, като в началото на годината Министерството на икономиката дори заговори за риск от рецесия.

Задълбочаващо се социално неравенство

Ново изследване на Висшето училище по икономика в Русия (HSE) показа, че в Русия броят на населението със сравнително високи доходи е бил значително подценяван, което засилва представата за растящото социално неравенство в страната. Данните сочат, че заможните руснаци са почти два пъти повече от досегашните оценки, докато две трети (66%) от хората оцеляват с под 40 000 рубли (427 евро) месечно. Това е доста под средната за страната заплата от 70 000 рубли (748 евро).

Според данните на проучването, хората с доходи над 150 000 рубли (около 1,600 евро) месечно са 1,1% от населението – повече от двойно спрямо предишната оценка от 0,5%. Също така делът на руснаците с доходи над 200 000 рубли се е увеличил от 0,3% на 0,5%. Това показва, че официалната статистика досега е подценявала броя на заможните граждани. Все пак е важно да се подчертае, че този дял остава изключително малък – едва около един на всеки сто души може да бъде причислен към по-богатите.

Подробности от проучването показват, че 18% от руснаците печелят между 40 000 и 60 000 рубли, а 8% – между 60 000 и 80 000 рубли. Делът на хората със заплати между 100 000 и 150 000 рубли е коригиран надолу – от 2,3% на 1,8%. Междувременно коефициентът на Джини, който е стандартен показател за социалното неравенство, се е повишил от 0,34 на 0,36. Тези данни подчертават задълбочаващата се пропаст между бедни и богати в страната.

Влияние върху икономиката

Комбинацията от демографска криза и растящо неравенство поставя Русия пред тежко предизвикателство. Ако тенденциите се запазят, страната не само ще се изправи пред недостиг на работна сила, но и пред задълбочаващо се социално напрежение, което може да натежи още повече върху икономическата стабилност. В дългосрочен план това означава, че Русия може да се окаже в порочен кръг, тъй като по-малко работници и високо социално неравенство ще ограничават икономическия растеж, което от своя страна ще ограничава ресурсите за справяне с демографската криза.

