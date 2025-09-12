Пенсиите в Гърция и България: прилики и разлики в моделите

От 2026 г. всички гръцки пенсионери ще получават ежегодни увеличения на пенсиите си

От 1-ви януари 2026 г. всички гръцки пенсионери ще получават ежегодни увеличения на пенсиите си, индексирани спрямо растежа на БВП и инфлацията в страната, съобщават местни медии, позовавайки се на премиера Кириакос Мицотакис. Според текущите макроикономически прогнози това ще се отрази на средно увеличение от 2,35% през 2026 г., което ще струва на бюджета 467 млн. евро.

Добавки за възрастни и уязвими групи

Мерките предвиждат пенсионерите над 65 години с доходи до 14 000 евро за сам човек и 26 000 евро за двойка да получават годишна добавка от 250 евро всеки ноември. Включени са и лица без осигуровки и хора с увреждания. Това ще струва на гръцката държава около 360 млн. евро.

Тази реформа показва усилията на Гърция за подкрепа на пенсионерите след увеличения от 7,75% през 2023 г., 3% през 2024 г. и 2,4% през 2025 г. Това се равнява на повишение в размер на общо 13,6% за три години, като от бюджета е била отделена сума от общо 1,9 млрд. евро. Други мерки включват премахване на 30% намаление на пенсиите за работещи пенсионери. Също така ще бъде разширен списъкът с безплатни лекарства от вече съществуващия пакет в подкрепа на пенсионери с ниски доходи.

Сравнение с България

В България от 1 юли 2025 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2024 г., се осъвремениха спрямо швейцарското правило, което де факто бе увеличение от 8,6%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повиши от 580,57 лв. на 630,50 лв., а социалната пенсия за старост от 307,07 достигна до 333,48 лв. Максималният размер на получаваните пенсии остана на 3400 лв.

В страната са планирани разходи за пенсии от малко над 24 млрд. лв. за 2025 г., с увеличение от близо 3 млрд. лв. спрямо 2024 г., а броят на пенсионерите към края на януари 2025 г. е 2 054 848. Това е ръст с 0,8% спрямо предходната година.

Какво ще усетят пенсионерите

Примери от Гърция показват, че пенсионер с доход 14 000 евро годишно ще спечели 593 евро нето от корекциите през 2026 г., а този с 24 000 евро доход – 697 евро.

Реформите и в двете страни подчертават стремежа на правителствата да защитят пенсионерите от инфлацията и да осигурят устойчивост на социалните системи, като Гърция залага на индексация спрямо икономически показатели, докато България следва традиционното швейцарско правило.

