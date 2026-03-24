Фискалният съвет: България трябва да увеличи кешовия лимит до 10 000 евро

Фискалният съвет: България трябва да увеличи кешовия лимит до 10 000 евро

bTV Бизнес екип

Какви са лимитите в останалите държави от ЕС?

България е сред държавите членки на ЕС, които поддържат относително нисък праг за плащания в брой за бизнес цели, което създава практически затруднения за компании, предприемачи и потребители. С оглед на предстоящото прилагане на Регламент (ЕС) 2024/1624 относно борбата с изпирането на пари, който ще въведе хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес транзакции в целия ЕС от 2027 г., правителството може да преразгледа текущия си подход и да приведе националните си правила в съответствие с новия стандарт, предава Фискалния съвет в анализ до медиите. 

Регламентът на ЕС е създаден да осигури както гъвкавост, така и предсказуемост. Докато държавите членки могат да запазят по-строги лимити, хармонизираният таван гарантира, че предприятията в целия Съюз оперират при предвидими условия, като се намалява административната сложност, улеснява се трансграничната търговия и се повишава финансовата ефективност. Поддържането на по-нисък праг от максималния в ЕС може да постави българските предприятия в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо колегите им в други държави членки.

Освен това регламентът балансира финансовата прозрачност и целите за борба с изпирането на пари. Докато лимитът за бизнес транзакции е определен, плащанията между физически лица не са ограничени, признавайки, че използването на пари в брой в ежедневието е легитимно и често необходимо. Това показва, че рамката на ЕС е достатъчно гъвкава, за да защити срещу незаконна финансова дейност, без да ограничава ненужно легитимните бизнес операции. С увеличаване на лимита до 10 000 евро България може да се хармонизира с европейските стандарти, като същевременно запази механизми за наблюдение и предотвратяване на подозрителни операции.

Повишаването на националния праг също така ще намали ненужните административни тежести. В момента предприятията, които се съобразяват с по-ниския лимит, често трябва да разделят плащанията или да използват множество финансови инструменти, за да спазят закона, което води до допълнителни разходи и забавяния. Лимит от 10 000 евро ще опрости транзакциите, ще намали оперативните разходи и ще подкрепи по-динамична бизнес среда, което е особено важно за стартиращи компании, които искат да разширяват дейността си на пазара на ЕС.

Какви са лимитите в останалите държави от ЕС? Австрия – Без лимит

  • Белгия – 3 000 €
  • България – 5 000 €
  • Хърватия – 10 000 €
  • Кипър – Без лимит
  • Чехия – 10 500 €
  • Дания – Без лимит
  • Естония – Без лимит
  • Финландия – Без лимит
  • Франция – 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)
  • Германия – Без лимит
  • Гърция – 500 €
  • Унгария – Без лимит
  • Ирландия – Без лимит
  • Италия – 5 000 €
  • Латвия – 7 200 €
  • Литва – 5 000 €
  • Люксембург – Без лимит
  • Малта – Без лимит
  • Нидерландия – Без лимит
  • Полша – 3 267 €
  • Португалия – 3 000 €
  • Румъния – 1 000 € на ден
  • Словакия – 5 000 €
  • Словения – 5 000 €
  • Испания – 10 000 €
  • Швеция – Без лимит

