Фед понижи водещата американска лихва до 3-годишно дъно

Инфлацията в страната остава "донякъде повишена".

Федералният резерв на САЩ понижи очаквано на заседанието си в сряда основната американска лихва с 25 базисни пункта до диапазона между 3,5% и 3,75%, следвайки предходните аналогични по размер намаления на заседанията през септември и октомври. Това доведе разходите по заемите до най-ниското им ниво от 2022 г. насам.



Решението на беше взето единодушно, като самото заседание на Фед разкри дълбоки разделения в централната банка относно това дали да се даде приоритет на справянето с отслабващия пазар на труда или с все още високата инфлация.

Членът на Федералния комитет за операции на открития пазар (FOMC) Стивън Миран гласува за намаление на лихвите с 50 базисни пункта, докато други двама централни банкери - Остан Гулсби и Джефри Шмид бяха за запазването на лихвените проценти непроменени.



След края на снощното заседание Фед посочи, че икономическата активност в САЩ се разширява с умерени темпове, докато нарастването на работните места се е забавило, нивото на безработица е нараснало, а инфлацията остава "донякъде повишена", предаде БНР.



Фед обаче отбеляза, че несигурността относно икономическите перспективи остава повишена и повтори, че ще продължи да следи постъпващите икономически данни, като е готов да коригира политиката си, ако е необходимо.



Междувременно, централните банкети запазиха непроменени прогнозите си за нивата на федералната фондова лихва, направени през септември, сигнализирайки само за още едно намаление с 25 базисни пункта през 2026 г.



По отношение на БВП, Федералният резерв ревизира нагоре прогнозите си за икономическия растеж за 2025 г. (до 1,7% спрямо 1,6% през септември) и за 2026 г. (до 2,3% спрямо 1,8%), като в същото време очаква малко по-ниска инфлация (според следения от Фед важен PCE ценови индикатор) през тази година (2,9% спрямо септември, когато очакваше инфлация от 3%) и за следващата година (2,4% спрямо 2,6%). Прогнозите за безработица бяха оставени непроменени на ниво от 4,5% за 2025 г. и 4,4% за 2026 г.



Председателят на Фед Джером Пауъл заяви на пресконференция след края на снощното заседание, че след като централната банка е понижила лихвените си проценти с общо 75 базисни пункта от септември насам и със 175 базисни пункта от септември 2024 г., лихвените нива сега се намират около "неутралната си стойност, според широк диапазон от оценки", като Фед е "в добра позиция да изчака, за да види как ще се развие икономиката".

Пауъл повтори, че централната банка на САЩ "внимателно ще оцени постъпващите данни", като допълни, че когато и двете цели на Фед са "еднакво изложени на риск" (т.н. двоен целеви мандат за максимална заетост при стабилни цени), лихвеният процент трябва да бъде неутрален.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след заседанието на Фед, че централната банка е трябвало да намали лихви "поне двойно" (с 50, а не с 25 базисни пункта).



Тръмп нарече председателя на Фед Джером Пауъл "твърдоглавец", който е одобрил "доста малко" намаление на лихвените проценти. Той добави, че смята, че лихвите в САЩ трябва да бъдат "най-ниските в света, защото без нас няма свят".



Относно избора на нов председател на Фед, Тръмп каза, че знае какво търси.



"Търся някой, който ще бъде честен с лихвените проценти, това е всичко", заключи той.

