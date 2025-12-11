Свят на свръхбогати: 60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

Най-богатите са и най-големите замърсители на околната среда

По-малко от 60 000 души – достатъчно да напълнят един футболен стадион – притежават повече богатство от 50% от световното население, показва новият Световен доклад за неравенството. Според него глобалната икономическа система е структурно устроена така, че да обслужва малобройно, свръхбогато малцинство, докато огромна част от обществата по света поема непропорционално висок данъчен и социален товар.

Докладът подчертава, че разривите в доходите и богатството се превръщат и в неравно разпределение на политическата власт. Най-богатите 0,001% от населението са три пъти по-богати от общото богатство на най-бедните 50%.

Въпреки огромните ресурси, върховият слой „допринася изключително малко“ за публичните финанси, отбелязват авторите, цитирани от Euronews. Докато ефективните данъчни ставки се повишават за повечето хора, те рязко намаляват за милиардерите. Така лекар, учител или инженер плаща по-висок дял от доходите си като данъци, отколкото милиардер, чийто капитал е структуриран в офшорни схеми.

Докладът предупреждава, че тази данъчна асиметрия лишава обществата от средства за ключови публични услуги – образование, здравеопазване и климатични политики.

Жените работят повече, но продължават да получават по-малко

Неравенството се проявява ясно и в разпределението на работното време и трудовия доход. Макар глобално работните часове да намаляват, основната полза се пада на мъжете, докато общото натоварване на жените остава високо.

Докладът сочи, че никъде по света няма равенство в заплащането между мъже и жени, а разликите са най-големи в Южна Азия, Близкия изток и части от Африка.

Най-богатите са и най-големите замърсители

Големите различия се виждат и в приноса към климатичните щети. Член на световния топ 1% по доходи генерира средно 75 пъти повече въглеродни емисии от човек от долната половина на населението.

Традиционните оценки, базирани на потреблението, подценяват реалната отговорност на богатите, подчертават авторите. Според тях много по-точен е подходът, който измерва емисиите според собствеността върху капитала. Собствениците на заводи, енергийни компании и индустриални активи печелят от производство, което генерира значителни емисии - и затова следва да се отчитат като основни носители на отговорност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN