Заплата 5000 евро, но няма хора: Балканска страна изпитва глад за занаятчии

Защо се стига до тук?

Черногорският пазар на труда е изправен пред парадокс: занаятите никога не са били по-добре платени, но никога не е имало по-малко занаятчии.

Строителните и техническите професии достигат доходи от 2000 до 3000 евро, докато някои занаятчии, като керамиците, могат да печелят повече от 5000 евро на ангажимент. Въпреки това, страната е трябвало да издаде почти 4800 разрешителни за работа през 2023 г. само за основни строителни работи. Изпълнителният директор на Занаятчийската камара на Черна гора, Борис Марджонович, предупреждава, че високите доходи не са заменили ключовия проблем - образователната система, която не произвежда необходимите кадри.

Черногорските строителство, технологичните професии и хотелиерството продължават да носят най-високи доходи, но липсата на местни занаятчии създава натиск върху цените и води до увеличаване на наемането на чуждестранни работници.

„Най-високоплатените занаяти са свързани със строителството, специализираните технологични професии и хотелиерството“, каза Марджонович.

Въпреки че официалната средна заплата в строителството е 973 евро, самонаетите занаятчии печелят над 3000 евро на месец.

„Почасовото заплащане на керамист е от 15 до 20 евро, като достига до 35 на квадратен метър. Опитен керамист, който монтира 170 квадратни метра, може да спечели над 5000 евро на работно място“, казва той.

И въпреки това Черна гора е изправена пред сериозен недостиг на квалифицирани майстори в почти всички занаятчийски професии. Набирането на работна ръка от чужбина става все по-трудно. През 2023 г. са издадени 4794 разрешителни за работа само за основни строителни предприемачи.

Защо няма майстори в Черна гора?

Според състоянието на пазара, системата за професионално образование не произвежда необходимите кадри.

„Програмите са групирани по сектори, а не по ясен списък със занаяти“, обясни изпълнителният директор на Търговската камара. И въпреки че в Камарата има 155 регулирани занаятчийски професии, училищата предлагат само фрагмент от общото предлагане.

„В продължение на 20 години безуспешно лобирахме за създаване на условия за система от професионални квалификации, подобна на модела на най-развитите членове на ЕС. Въведохме програми като например „Fit for Future“, която е отворена за всички ученици, особено до 15-годишна възраст. С нея те могат да намерят идеалната професия и да се свържат с работодатели. Целта на програмата е да осигури перспективи за младите хора и професионалния персонал във всяка от 155-те регулирани търговски професии в икономиката“, посочи Марджонович.

Глобално търсене и местни инициативи

И на глобално ниво пазарът на труда е изправен пред същия проблем. Все по-малко млади хора навлизат в занаятите, докато търсенето расте по-бързо от всякога. Това допълнително намалява наличната работна сила в страни като Черна гора, където занаятчиите отиват в чужбина за по-добри условия.

„Електротехници, водопроводчици, заварчици, дърводелци и ОВК техници са най-търсените професии в света“, каза Марджонович.

Секторът на възобновяемата енергия също се разраства бързо, където соларните техници вече се превръщат в една от най-търсените професии.

Творческите и дигитални занаяти преживяват особен разцвет.

„Сред тях са уеб дизайнът, микро приложенията, видео продукцията, но също така и интериорният дизайн, който бележи ръст на интереса чрез микробизнеси и самостоятелно предприемачество. Занаятчийската камара е разработила 27 нови дигитални занаята, които промотира на 17 ноември тази година. Освен това сме разработили майсторски квалификации със същата стойност, както например в Германия, и резултатът е нарастващ брой заинтересовани страни, дори от чужбина“, добави той.

