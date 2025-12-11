Колко струва да получите медицинска помощ в ЕС, ако сте здравно осигурени в България?

Безплатен преглед, по-евтини лекарства и спешна помощ - как да получите това, ако имате Европейската здравноосигурителна карта

Всеки европейски гражданин има право на неотложна медицинска помощ в държавите членки на Европейския съюз. Ако ви предстои пътуване или преместване в някои от тези страни, можете безплатно да се сдобиете с Европейската здравноосигурителна карта. Това е карта, която удостоверява вашето право, като здравноосигурено лице в България на медицинска помощ при временно пребиваване в ЕС.

Снимка: iStock

Тя може да се използва при временен престой във всички държави от ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Сърбия и Република Северна Македония. С валидна ЕЗОК имате право на спешна и неотложна лекарска помощ при същите условия и на същите цени, както местно здравноосигурените лица. В някои държави помощта е изцяло безплатна, в други има задължителна потребителска такси.

Как можете да получите ЕЗОК?

Можете да получите безплатно ЕЗОК, като подадете заявление лично или чрез пълномощник само в клонове на „Първа инвестиционна банка“ АД, където можете и да получите готовата карта. Преди да посетите избрания офис, проверете какви документи са необходими, за да избегнете забавяне или повторно посещение. Ако кандидатствате за себе си, е достатъчно да представите лична карта. При подаване на заявление за друго лице, дете или ако сте с ТЕЛК, е важно да прегледате списъка с нужните документи в секция „Заявление“. Картата се издава безплатно, ако имате непрекъснати здравноосигурителни права. Срокът за получаване на ЕЗОК е 15 календарни дни.

Снимка: Canva

Как да използвате картата, ако сте в чужбина?

При наличие на ЕЗОК в ЕС, можете да използвате националната мединска помощ в страната. Лечението се предоставя при същите условия и на същите цени, които важат за местните здравноосигурени лица. Вашето лечение ще включва безплатен (или срещу потребителска такса 2-5 евро) преглед при лекар, който работи със националната здравна каса на съответната държава, както и лекарства и спешни манипулации. ЕЗОК не дава права за планово лечение и не покрива медицински транспорт, репатрация или линейка.

Ето как работи ЕЗОК в някои от държавите в ЕС, където има най-много българи:

Германия

Германската обществена здравноосигурителна система (GKV) предоставя медицинска помощ по ЕЗОК само при лекари и лечебни заведения с договор. За прегледи трябва да се посещават лекари, означени като „Kassenarzt“/„Alle Kassen“. Лекарствата се отпускат в аптека срещу рецепта, като се заплаща държавно определена такса. Болничният прием при спешност е директен, а за планов е нужно направление. Винаги уведомявайте, че имате ЕЗОК, и проверявайте дали лечебното заведение работи с GKV, тъй като извън системата услугите се заплащат изцяло.

Австрия

Австрийската национална здравноосигурителна каса (ÖGK) също осигурява медицинска помощ по ЕЗОК само при лекари и лечебни заведения с договор. За прегледи трябва да се посещават лекари, работещи с националната каса, а лекарствата се получават в аптека срещу рецепта с фиксирана такса. Спешните линейки в страната обикновено са покрити и винаги можете да се обадите на 112 или 144.

Снимка: iStock

Испания

Испанската национална здравна система (SNS) предоставя медицинска помощ по ЕЗОК само чрез лекари, които имат договор със системата. При спешност се звъни на 112 и пациентът се отвежда в най-близкото спешно отделение, като публичните линейки са безплатни. Прегледите при лекари в SNS са безплатни. Лекарствата, изписани от лекар в SNS, се получават в аптека, като пациентът заплаща процент от цената. Болничното лечение в държавни болници е безплатно при представяне на ЕЗОК. Спешният транспорт в публичната система е покрит, но неспешни случай се покриват от пациента.

На официалният сайт на Европейската здравноосигурителна карта, можете да откриете пълните условия за ползване във всяка държава от ЕС. Към тях са добавени и имената на лекарите в съответните държави, работещи със здравна каса, и техните номера и адреси.

