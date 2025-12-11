И в Северна България тръгва влак със 160 км в час

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Сърбия иска да внася петрол от България
Обсъдиха на среща напредъка на Сърбия към ЕС
Правителството отпуска 569 млн. лв. за жп линия от София до Видин
Правителството отпусна в сряда малко над 569 млн. лв. за модернизацията на железопътната линия Видин - София в участъка Медковец - Срацимир.
На редовното си заседание кабинетът одобри националното съфинансиране за проекта, одобрен по Механизма за свързване на Европа. Средствата ще бъдат предоставени на НК „Железопътна инфраструктура“ в рамките на три години.
Става въпрос за 45-километров участък, разделен на два лота - Медковец - Дъбова махала и Дъбова махала - Срацимир.
Предвижда се подмяна на релсите, изграждането на тунел, 5 моста, 11 подлеза, 12 надлеза и три нови гари – в Дъбова махала, Воднянци и Срацимир. „Модернизацията ще съкрати времето за пътуване, ще подобри безопасността и капацитета на линията и ще улесни пътническите и товарните превози по направлението“, посочват от правителството.
Така след 3 години ще има и влак на север, който да се движи със 160 км в час, пише "24 часа". В момента това е възможно на юг след модернизацията на линията Пловдив - Септември.
Паралелно с това кабинетът ще внесе в Народното събрание предложение за ратифициране на споразумението между България и Република Северна Македония за изграждане на трансграничен железопътен тунел. Документът е подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и неговия македонски колега Александър Николоски.
От правителството уточняват, че след ратификацията ще бъде изготвен конкретен график за проектиране и строителство, който ще бъде представен на Европейската комисия и финансиращите институции.
Предвижда се и създаването на смесен междудържавен комитет, който да координира всички дейности по изграждане, експлоатация и поддръжка на обекта.
