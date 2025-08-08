Лари Елисън - милиардерът, закотвен между компютрите, яхтите и шестте брака

Основателят на софтуерния гигант “Oracle” има още остров и скъпи имоти в Калифорния

Технологичният сектор заема все по-голяма част от нашия живот. Използвайки уменията си, все повече учени се насочват към бизнеси, свързани с компютрите, които им печелят състояние в тази сфера.

Снимка: Getty Images / iStock

По този труден път върви и основателят на софтуерния гигант “Oracle” Лари Елисън, който е в Топ 5 на най-богатите в света. Ето кой е той:

Началото

Лорънс Джоузеф Елисън се появява на бял свят на 17 август 1944 г. в Ню Йорк. Биологичният му баща е част от ВВC, като има италианско-американско гражданство. Майка му Флорънс Спелман е неомъжена еврейка. Когато детето е на 9 месеца, се разболява от пневмония, след като е изпратено в Чикаго при леля си Лилиан и чичо си Луис Елисън, които го осиновяват. Самият Лари описва леля си като топла и любяща жена, за разлика от чичо си, който помни като строг и дистанциран. След като завършва гимназия Лари се записва в университета на Илинойс - “Шампейн” през 1962 г. Обявен е за Студент на годината по природни науки още в първата си година. През втората неговата осиновителка Лилиан почива, а малко след това Елисън се мести в Чикагския университет, но отпада след само един семестър.

Решава да замине за Калифорния, където сменя различни работни места, сред които такива в “Wells Fargo” и “Amdahl Corporation”. Между колежа и работата той придобива компютърни умения. С тях създава първата си IBM-съвместима мейнфрейм система. През 1977 г. Елисън и двама от колегите му получават договор за изграждане на система за управление на бази данни, която наричат “Oracle”, за ЦРУ. Тогава компанията има по-малко от 10 служители и приходи от по-малко от $1 млн. на година, но през 1981 г. IBM се съгласява да използва “Oracle” и продажбите на компанията се удвояват всяка година през следващите седем. Елисън скоро преименува компанията на нейния най-продаван продукт.

Снимка: Getty Images / iStock

Корпорация “Oracle”

През 1986 г. “Oracle Corporation” провежда своето IPO (б.а. - първоначално публично предлагане), но някои счетоводни спънки я тласкат почти на ръба на фалита. След промени в управлението и обновяване на продуктовия цикъл обаче новите й продукти превземат индустрията и до 1992 г. компанията се превръща в лидер в областта на управлението на бази данни.

Успехът продължава и тъй като Елисън е най-големият акционер на “Oracle”, той става един от най-богатите хора в света. Бизнесменът не спира дотук и се насочва към растеж чрез придобивания. През следващите няколко години той поглъща няколко компании, включително “PeopleSoft”, “Siebel Systems” и “Sun Microsystems”, всички от които помагат на “Oracle” да достигне пазарна капитализация от приблизително $185 млрд. с около 130 000 служители до 2014 г.

Снимка: Getty Images / iStock

Появата на Интернет

Елисън е един от първите, които предвиждат революционното въздействие, което интернет ще има върху света на бизнеса. От 1997 г. предприемачът започва да фокусира “Oracle” върху основни бизнес софтуерни платформи за Интернет. Това е стратегия, която рискува да отблъсне клиентите, неподготвени за промяната. И все пак това позиционира компанията да печели от бума на dot-com. До 2000 г. “Oracle” е едно от най-големите имена в Силиконовата долина.

Състояние и имоти

Неслучайно Лари Елисън е в списъка с най-богатите хора в света. Към момента, той се нарежда на четвърта позиция сред милиардерите, подредени според елитното списание “Форбс”. В сметките му има общо $299.6 млрд. Най-големият акционер на компанията NetSuite е известен и с това, че притежава 98% от Ланай - шестият по големина остров от Хавайските острови.

Елисън има още яхта за $194 млн., луксозни недвижими имоти в Малибу (Калифорния), както и имение, моделирано в японска феодална архитектура от 16-ти век.

Снимка: Getty Images / iStock

Жени и деца

Лари Елисън е изискан ценител на женската красота. В биографията му има шест сватби. Първият му брак е с Ада Куин, като двойката дели един покрив от 1967 до 1974 г. Две години по-късно се запознава, а след това слага халка и на пръста на Нанси Уилър Дженкинс, като двамата остават заедно две години. От 1983 г. до 1986 г. е в брачен съюз с Барбара Бут, като двамата имат и две деца - Дейвид и Меган, които са филмови продуценти, съответно в “Skydance Media” и “Annapurna Pictures”.

През декември 2003 г. Лари Елисън става съпруг на Мелани Крафт, която е писателка на романтични романи. Седем години по-късно обаче двамата подават документи за развод. Съпруга №5 в списъка е украинско-американският модел и актриса Никита Кан, като те остават заедно от 2010 до 2020 г. Последната избраничка на Елисън е възпитаничката на Мичиганския университет Джолин Елисън, като двамата се венчаят през 2024 г.

Снимка: Getty Images / iStock

Хобита и интереси

Лари Елисън е лицензиран пилот, който притежава няколко самолета. Сред тях са “Gulfstream V”, както и два по-малки военни самолета - италианският тренировъчен самолет “SIAI-Marchetti S.211” и изведеният от въоръжение изтребител “МиГ-29”.

Бизнесменът има влечения и към яхтите. Той се състезава редовно, като през 2010 г. се включва към отбора на “BMW Oracle” и печели престижното състезание Купа на Америка. Елисън е запален любител и на колите. В гаража му се намират екзотични автомобили, включително “Audi R8” и “McLaren F1”, както и “Acura NSX”, която е негова любима, и “Lexus LFA” Един от 100-те най-влиятелни хора в света през 2024 г., според списание “Time”, за кратко се появява и на големия екран. Това се случва през 2010 г. във филма “Железният човек 2”.

Благотворителни каузи

Като един от най-богатите хора в света, Лари не страни и от филантропията. Елисън дарява стотици милиони долари за медицински изследвания и образование. През 2016 г. той дава $200 млн. на Университета на Южна Калифорния за изследователски център за лечение на рак. Той също така става част от “Giving Pledge” през 2010 г. - кампания, стартирана от Уорън Бъфет, за насърчаване на милиардерите да дават по-голямата част от богатството си за благотворителни каузи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN