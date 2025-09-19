За първи път от 4 години: Индексът Russell 2000 отбелязва нов рекорд

Защо ралито на малките компании все още има потенциал за растеж?

След години на пренебрежение, компаниите с малка капитализация се връщат в центъра на вниманието на Уолстрийт. Въпреки че инвеститорите дълго ги смятаха за губещи, през последните месеци именно те водят ръста на фондовия пазар.

Рекорд за Russell 2000 след решението на Фед

Снимка: iStock

Индексът на малките компании Russell 2000 (RUT) скочи с над 2,5% в четвъртък, достигайки 2 467,70 пункта – най-високото си затваряне от ноември 2021 г., според Dow Jones Market Data. Това бележи край на близо четири години без нов рекорд (967 търговски дни).

Основната причина за рязкото покачване беше решението на Федералния резерв да намали основната си лихва с 25 базисни пункта – до диапазон 4%-4,25%. Инвеститорите очакват още две понижения до края на годината, пише MarketWatch.

Малките компании бият големите

От началото на август Russell 2000 е нараснал с 13,5%, изпреварвайки както S&P 500 (+6,9%), така и Nasdaq Composite (+10,3%) (FactSet).

„Факторите, които движат това рали, са намалението на лихвите, потенциалният ръст на печалбите и атрактивната разлика в оценките спрямо големите компании“, обяснява Майкъл Рейнолдс, вицепрезидент по инвестиционна стратегия в Glenmede, пред MarketWatch.

Оценките: все още евтини ли са малките акции?

Въпреки ръста, акциите на малките компании остават относително по-достъпни. iShares Russell 2000 ETF (IWM) се търгува при P/E от 24,50, близо до 22,41 за iShares Russell 3000 ETF (IWV) (Dow Jones Market Data).

Според Glenmede, малките компании изглеждат само с 2% над справедливата си стойност, докато големите компании се търгуват с 26% премия. Това прави разликата около 24%, далеч над историческата средна стойност от 4%.

„Исторически погледнато, компаниите с малка капитализация са около 90-ия процентил на относителните оценки“, казва Рейнолдс.

Джошуа Шахтер, главен инвестиционен директор в Easterly Snow, отбелязва, че „стойностните“ акции в рамките на Russell 2000 са особено привлекателни: iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) се търгува при P/E от 18,18, доста под нивата на „растежните“ компании.

Рисковете

Снимка: iStock

Въпреки оптимизма, заплахи остават. Ерик Щайн, главен инвестиционен директор във Voya Investment Management, посочва, че покачващата се доходност на държавните облигации може да натисне пазара надолу.

Допълнителен риск идва от евентуално решение на Върховния съд срещу тарифите на Доналд Тръмп – сценарий, който може да засили инфлационния натиск.

Въпреки това Щайн остава позитивен:

„Мисля, че акциите на малките компании имат потенциал за възстановяване. Те изостават, но започват да се връщат. А и са чувствителни към лихвените проценти“, коментира той пред MarketWatch.

Малките компании се връщат с нова сила, подкрепени от паричната политика на Фед и все още привлекателни оценки. Но въпросът остава: колко устойчиво е това рали в условията на несигурна икономика и променяща се лихвена среда?

