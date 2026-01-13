Експерт: Цената на инвестиционното злато може да достигне 10 000 долара за тройунция

Златото премина 4600 долара, среброто скочи с над 4% само за ден

В началото на седмицата станахме свидетели на рязък скок на цената на златото и среброто. В рамките на един търговски ден, цените се повишават значително, което е ясен знак за засилено търсене на благородни метали в момента.

„Настоящото движение е част от по-голям възходящ цикъл. При запазване на глобалните тенденции и задълбочаване на проблемите в паричните системи цената на инвестиционното злато може да достигне 10 000 долара за тройунция до края на възходящия цикъл“, коментира експертът Макс Баклаян.

От затварянето на пазарите в петък, 9 януари, до понеделник, 12 януари:

Златото поскъпна с около 1,3% само за един ден, като в рамките на деня за кратко премина и нивото от 4600 долара – най-високата цена в историята.

Среброто поскъпна още по-рязко – с около 4,1% за същия период, като достигна цена от около 83 долара за тройунция, също близо до исторически връх.

На какво се дължи резкият скок?

Снимка: iStock

Цената на златото и среброто се понесе нагоре от две кризи в развитие:

Продължаващите протести в Иран, които се отличават със засилваща се ескалация, нарастващ брой жертви и размяна на заплахи между лидерите на Ислямската република и администрацията на Доналд Тръмп.

Избухналият скандал с председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в САЩ, срещу когото започва разследване, свързано с ремонта на сградата на централната банка. Самият Пауъл ескалира ситуацията допълнително със свое публично изявление пред медиите, обвинявайки президента Доналд Тръмп в политически натиск.

Комбинацията от геополитическа несигурност и сътресения във функционирането на най-важната централна банка веднага предостави гориво за цената на „защитни“ активи като златото и среброто.

Толкова силно движение само за един ден е сравнително рядко и обикновено показва, че пазарите реагират емоционално и масово. Анализаторите посочват, че подобен старт на годината често е сигнал за по-висока волатилност и продължаващ интерес към благородните метали и през следващите месеци.

Рязкото поскъпване на златото и среброто показва, че инвеститорите търсят сигурност в несигурна среда. Когато цените скачат толкова силно само за един ден, това е ясен сигнал, че благородните метали продължават да са във фокуса на глобалните пазари.

