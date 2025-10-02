ЕЦБ избра фирма за изкуствен интелект за справяне с рисковете от измами с цифровото евро

Цифровото евро е от съществено значение за финансовата независимост на еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) избра португалската фирма за изкуствен интелект Feedzai да проектира системи за откриване на измами за предстоящото цифрово евро, което е важна стъпка към защитата на бъдещата цифрова валута на Европа.

Регистрирана в Коимбра, Португалия, Feedzai твърди, че обработва плащания на стойност 8 трилиона долара всяка година за клиенти, включително португалската банка Novobanco и Wio Bank от Абу Даби.

Според ЕЦБ цифровото евро е от съществено значение за финансовата независимост на еврозоната, намалявайки зависимостта от американски платежни гиганти като Visa и Mastercard, като същевременно противодейства на възхода на стабилните монети (стейбълкойни), базирани на щатския долара, предаде БНР.

Все още се очаква законодателното одобрение за проекта, като потенциалното му стартиране е планирано за 2029 г.

Feedzai, в партньорство с PwC, ще предостави модел за оценка на риска, базиран на изкуствен интелект, за откриване на необичайно поведение при плащания и за подпомагане на доставчиците да решат дали да одобрят трансакции с цифрово евро. Целта е да се помогне на доставчиците на платежни услуги да решат дали да одобрят трансакция в цифрови евро, по същество обмен между електронни портфейли, подкрепени от централната банка.

Четиригодишният договор е на очаквана стойност 79,1 млн. евро, с ограничение да достигне 237,3 млн. евро. Освен това ЕЦБ възложи още четири договора на стойност между 27,6 млн. евро и 220,7 млн. евро, включително един с френската ИТ фирма Capgemini.

"Нито стотинка няма да бъде платена, докато проектът действително не започне", увери членът на борда на ЕЦБ Пиеро Чиполоне.

С 440 милиона граждани и над 17 трилиона долара БВП, еврозоната е втората по големина икономика в света. Въвеждането на дигиталното евро би отбелязало най-значимата парична иновация в Европа след въвеждането на общата валута през 1999 г.

ЕЦБ многократно е подчертавала, че дигиталното евро се проектира като обществено благо: парична форма, подкрепена от централната банка, толкова надеждна, колкото и паричните средства, но адаптирана за дигиталната ера. Целите ѝ включват запазване на ролята на парите на централната банка във все по-дигитален свят, намаляване на зависимостта от доставчици на плащания извън ЕС, укрепване на стратегическата автономност на Европа и подкрепа на финансовото приобщаване.

Поверителността остава централен принцип при проектирането, като ЕЦБ заяви, че трансакциите в дигитално евро ще включват силни предпазни мерки, като псевдонимизация (метод за маскиране на данни) и криптиране, и ще позволяват офлайн, подобни на парични плащания за малки суми.

ЕЦБ подчертава, че дигиталното евро би допринесло за устойчивостта, приобщаването и технологичния суверенитет на Европа. Въпреки че е предназначена предимно да отговори на нуждите на гражданите и бизнеса в еврозоната, инициативата се следи отблизо от други централни банки като част от по-широки международни дискусии за бъдещето на парите.

