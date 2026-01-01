Каква заплата получава принц Уилям?

Принц Уилям наследи управлението на херцогство Корнуол през 2022 г.

Позицията на принц Уилям като принц на Уелс е свързана не само с представителни функции, но и със значителни финансови приходи. Според доклад, публикуван през юни 2025 г., през втората си година начело на херцогство Корнуол той е реализирал доход от около 30 млн. долара.

Принц Уилям наследи титлата и управлението на херцогството през 2022 г., след като баща му – крал Чарлз III – се възкачи на британския престол. По-рано тази година херцогство Корнуол публикува годишния си отчет за 2025 г., в който се посочва, че за финансовата година 2024/2025 е отчетен разпределяем излишък от 22,9 млн. британски лири, или приблизително 30,9 млн. долара. Това е втората пълна година на принц Уилям в ролята му на херцог на Корнуол.

Средствата от Херцогството се използват за покриване на официалните му ангажименти, благотворителната му дейност, както и за личните разходи на принца, съпругата му Катрин и трите им деца. Като действащ член на кралското семейство, принцът на Уелс не получава фиксирана заплата. Вместо това по-голямата част от разходите му се финансират от приходите на херцогство Корнуол – имение, основано от крал Едуард III още през 1337 г. с цел да осигурява доходи за престолонаследника.

Имотът се оценява на над 1 млрд. долара и обхваща около 130 000 акра земя в 23 графства в Англия и Уелс. В състава му влизат земеделски земи, ферми, жилищни имоти и други активи, предназначени да издържат наследника на короната и неговото семейство.

След смъртта на кралица Елизабет II от кралски източници беше съобщено, че принц Уилям се е посветил изцяло на новата си роля. Оттогава той неколкократно е посещавал владенията на херцогството.

