Последвайте ни
Блясък Каква заплата получава принц Уилям?

Каква заплата получава принц Уилям?

Блясък

bTV Бизнес екип

Принц Уилям наследи управлението на херцогство Корнуол през 2022 г.

Позицията на принц Уилям като принц на Уелс е свързана не само с представителни функции, но и със значителни финансови приходи. Според доклад, публикуван през юни 2025 г., през втората си година начело на херцогство Корнуол той е реализирал доход от около 30 млн. долара.

Принц Уилям наследи титлата и управлението на херцогството през 2022 г., след като баща му – крал Чарлз III – се възкачи на британския престол. По-рано тази година херцогство Корнуол публикува годишния си отчет за 2025 г., в който се посочва, че за финансовата година 2024/2025 е отчетен разпределяем излишък от 22,9 млн. британски лири, или приблизително 30,9 млн. долара. Това е втората пълна година на принц Уилям в ролята му на херцог на Корнуол.

Средствата от Херцогството се използват за покриване на официалните му ангажименти, благотворителната му дейност, както и за личните разходи на принца, съпругата му Катрин и трите им деца. Като действащ член на кралското семейство, принцът на Уелс не получава фиксирана заплата. Вместо това по-голямата част от разходите му се финансират от приходите на херцогство Корнуол – имение, основано от крал Едуард III още през 1337 г. с цел да осигурява доходи за престолонаследника.

Имотът се оценява на над 1 млрд. долара и обхваща около 130 000 акра земя в 23 графства в Англия и Уелс. В състава му влизат земеделски земи, ферми, жилищни имоти и други активи, предназначени да издържат наследника на короната и неговото семейство.

След смъртта на кралица Елизабет II от кралски източници беше съобщено, че принц Уилям се е посветил изцяло на новата си роля. Оттогава той неколкократно е посещавал владенията на херцогството.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

