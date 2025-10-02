Ясни са датите за кандидатстване за земеделски помощи "де минимис"

Ето какви са единичните ставки по помощта за 2025 година

От 20 октомври до 10 ноември 2025 г. се открива прием на заявления за кандидатстване по помощ "де минимис" за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн, съобщи Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Предоставянето на финансова подкрепа на стопаните за покриване на част от производствените разходи е с цел запазване на производствения потенциал в засегнатите сектори и предотвратяване на допълнителни загуби.

Управителният съвет на ДФЗ е утвърдил следните единични ставки по помощта за 2025 г.:

оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии: 8000 лв./ха

оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии: 4000 лв./ха

картофи: 1530 лв./ха

картофи за семена: 765 лв./ха

маслодайна роза: 1800 лв./ха

култивирани гъби: 16 лв./кв.м

тютюн: 600 лв./ха

За да получат подпомагане, земеделските стопани трябва да са подали валидно заявление по реда на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2025, като са заявили площи по интервенция за обвързано с производството подпомагане за доходите за оранжерийно производство и интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи, а площите с маслодайна роза и картофи да са заявени по интервенция "Основно подпомагане на доходите за устойчивост" (ОПДУ), както и да са с установени площи за същите култури за Кампания 2024.

За картофите земеделските стопани следва да имат регистрация за стопанската 2024/2025 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Земеделските стопани, отглеждащи маслодайна роза, следва да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза и да са сключили договор с преработвателно предприятие за Кампания 2025 и съгласно чл. 10 и 13 от Закона за маслодайната роза, като се подпомагат за установените площи по ОПДУ за Кампания 2024.

За културата култивирани гъби на подпомагане подлежат земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и с площите с култивирани гъби, отглеждани на субстрат по Анкетен формуляр за стопанската 2024/2025 г., пише БТА.

За културата тютюн стопаните трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са вписани през 2025 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите. Производителите се подпомагат за засети площи с тютюн през 2025 г. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 г.

Максималният размер на помощите "де минимис" за всеки един земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти не може да надхвърля 50 000 евро (97 791,50 лв.) за три години.

Указанията за прилагане на помощта ще бъдат изготвени от ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в Министерството на земеделието и храните и утвърдени от министъра.

БТА припомня, че по-рано тази седмица ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по "де минимис" на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства. Подпомагане получиха 15 090 фермери, съобщиха от Фонда.

