Пет нови влакови маршрута ще свързват европейски градове

Ето до кои градове ще можем да пътуваме

Пътуването с влак в Европа е на път да отбележи сериозен подем през 2026 г. Проучване сред 11 000 души, проведено по поръчка на производителя на железопътна техника Hitachi Rail, показва, че една трета от анкетираните очакват да използват влаковете по-често през следващите 12 месеца, предаде Euronews. В по-дългосрочен план тенденцията е още по-изразена – в рамките на пет години делът на хората, които планират повече пътувания с влак, нараства до 40 процента между държавите и до 49 процента в рамките на градовете.

На този фон железопътните оператори подготвят редица нови международни връзки. Пет нови маршрута са потвърдени или в напреднал етап на планиране и се очаква да бъдат пуснати в експлоатация през годината. Те включват както възстановени нощни линии, така и изцяло нови дневни връзки, които целят да направят пътуването с влак по-бързо, по-удобно и по-конкурентно спрямо въздушния транспорт.

Един от най-очакваните проекти е възстановяването на нощния влак между Париж и Берлин. По-рано тази година австрийските държавни железници ÖBB обявиха, че прекратяват нощните връзки от Париж към Виена и Берлин след оттегляне на френското държавно финансиране. Впоследствие частният оператор European Sleeper съобщи, че ще поеме маршрута, като първият влак е планиран за 26 март 2026 г. Услугата ще се изпълнява три пъти седмично, с вечерни заминавания от Париж и пристигане в Берлин на следващата сутрин.

Трансграничните връзки между Франция и Германия ще бъдат допълнително подсилени с нова, по-бърза линия между Париж и Мюнхен, която се очаква да стартира в края на 2026 г. Високоскоростният маршрут ще се обслужва съвместно от германската компания Deutsche Bahn и френската SNCF. Макар и в момента вече да има по един високоскоростен влак дневно във всяка посока, новите услуги обещават по-кратко време за пътуване и по-чести курсове. Подробности за разписанията и цените предстои да бъдат обявени.

Централна и Северна Европа също ще бъдат свързани с нова директна линия. От 1 май 2026 г. ще бъде пуснат дневен влак между Прага и Копенхаген през Берлин, реализиран в партньорство между германските, датските и чешките железници. Пътуването между Копенхаген и Берлин ще отнема около седем часа, а между датската столица и Прага – приблизително единадесет. По маршрута са предвидени спирки в ключови градове като Дрезден и Хамбург, а през летния сезон ще бъде удължен и съществуващият нощен влак между Хамбург и Копенхаген.

Новата линия ще се обслужва от влаковете ComfortJet на чешкия оператор ČD, които предлагат ресторант, безжичен интернет, места за велосипеди и капацитет от над 500 пътници. Сред допълнителните удобства са асансьори за инвалидни колички, специални прозорци за по-добра мобилна връзка и обособено пространство за деца.

Още един нощен маршрут е планиран между Базел и Скандинавия. Швейцарските железници подготвят линия, която ще свързва Базел с Копенхаген и Малмьо. Макар проектът все още да очаква окончателно одобрение за държавна финансова подкрепа, подробности вече са оповестени, а билети са пуснати в продажба. Влакът ще се движи три пъти седмично, като първото пътуване е насрочено за 15 април 2026 г. По маршрута си той ще спира в редица германски градове, както и на ключови гари в Дания, включително летище Копенхаген. Поради ограничения в разписанието композицията няма да спира на централната гара на датската столица, но пътниците ще могат лесно да продължат пътуването си с градската железница. Спалният влак ще разполага с места за около 350 пътници.

В Обединеното кралство също се подготвя нова железопътна връзка, насочена към по-слабо посещавани дестинации. Нискотарифният оператор Lumo планира да пусне влак между Лондон и шотландския град Стърлинг, разположен на около час път северно от Единбург. Градът е известен със средновековния си замък, издигащ се върху вулканична скала, както и с Националния мемориал на Уилям Уолъс. Очаква се линията да започне да функционира в средата на 2026 г., със спирки по маршрута в Локърби, Карлайл, Престън и Нюнитън.

