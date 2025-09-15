1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Последвайте ни
1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Финанси Тръмп иска Федералния резерв рязко да понижи основния лихвен процент

Тръмп иска Федералния резерв рязко да понижи основния лихвен процент

Финанси

bTV Бизнес екип

От месеци Доналд Тръмп призовава за значително парично облекчаване

Президентът Доналд Тръмп призова Федералния резерв (Фед) да понижи основните лихвени проценти на предстоящото заседание по паричната политика тази седмица, предаде АФП, цитирано от БГНЕС. 

Снимка: Reuters

„Твърде късно“ (прякорът, който Тръмп дава на председателя на Фед Джером Пауъл, бел. ред.) ТРЯБВА ДА ПОНИЖИ ЛИХВИТЕ, СЕГА, И ПО-СЕРИОЗНО, ОТКОЛКОТО ПЛАНИРА. ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ!!!“, написа държавният глава в платформата си Truth Social.

Централната банка на САЩ се събира на 16 и 17 септември, както прави на всеки шест седмици, за да определи нивото на основните лихвени проценти.

Тръмп уволни управителката на Фед Лиза Кук, това са лоши новини за икономиката на САЩ

Очаква се първото понижение на лихвите за 2025 г., тъй като Фед започва да се тревожи за слабия американски пазар на труда.

Инвеститорите прогнозират понижение с четвърт процентен пункт, което би поставило основните лихви в диапазона между 4% и 4,25%.

От месеци Доналд Тръмп призовава за значително парично облекчаване, за да се намалят разходите за заеми и да се подкрепи растежът. В същото време той омаловажава риска от нов ръст на инфлацията – перспектива, която досега е възпрепятствала централните банкери.

Републиканският президент също така иска да промени управлението на Фед в надежда да има по-голямо влияние върху паричната политика. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата