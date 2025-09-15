Тръмп иска Федералния резерв рязко да понижи основния лихвен процент

От месеци Доналд Тръмп призовава за значително парично облекчаване

Президентът Доналд Тръмп призова Федералния резерв (Фед) да понижи основните лихвени проценти на предстоящото заседание по паричната политика тази седмица, предаде АФП, цитирано от БГНЕС.

Снимка: Reuters

„Твърде късно“ (прякорът, който Тръмп дава на председателя на Фед Джером Пауъл, бел. ред.) ТРЯБВА ДА ПОНИЖИ ЛИХВИТЕ, СЕГА, И ПО-СЕРИОЗНО, ОТКОЛКОТО ПЛАНИРА. ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ!!!“, написа държавният глава в платформата си Truth Social.

Централната банка на САЩ се събира на 16 и 17 септември, както прави на всеки шест седмици, за да определи нивото на основните лихвени проценти.

Очаква се първото понижение на лихвите за 2025 г., тъй като Фед започва да се тревожи за слабия американски пазар на труда.

Инвеститорите прогнозират понижение с четвърт процентен пункт, което би поставило основните лихви в диапазона между 4% и 4,25%.

От месеци Доналд Тръмп призовава за значително парично облекчаване, за да се намалят разходите за заеми и да се подкрепи растежът. В същото време той омаловажава риска от нов ръст на инфлацията – перспектива, която досега е възпрепятствала централните банкери.

Републиканският президент също така иска да промени управлението на Фед в надежда да има по-голямо влияние върху паричната политика.

