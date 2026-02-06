Биткойнът удари дъно, най-ниското ниво, откакто Тръмп встъпи в длъжност

Защо биткойнът загуби стойност?

Цената на биткойн се срина и стигна до най-ниското си ниво от 15 месеца насам, въпреки личната и публичната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за криптовалутата, пише BBC.

Колко струва 1 биткойн?

Един биткойн вече струва 66 000 долара (48 700 британски лири), което е най-ниското му ниво от октомври 2024 г., като цената е спаднала с 24% от началото на тази година.

Спадът последва месеци на покачване на цените на биткойн, при които криптовалутата достигна исторически максимум от 122 200 долара през октомври.

Инвеститорите бяха насърчени от участието на Тръмп в сектора и откровената му подкрепа за криптовалутите, както и от обещанията за облекчаване на законодателството в индустрията.

Биткойн е най-голямата и като цяло най-известната криптовалута в света, форма на изцяло цифрови пари, която не се контролира от централизирана финансова институция.

Защо биткойнът загуби стойност?

Цените на биткойн са склонни да бъдат волатилни, но анализатори от Deutsche Bank заявиха, че последният спад е „предизвикан“ от номинацията на Тръмп за Кевин Уорш за нов председател на Федералния резерв. Някои смятат, че той ще предприеме по-„ястребов“ подход, като поддържа лихвените проценти високи, докато по-хлабавата парична политика е склонна да подкрепя инвестициите в активи като криптовалути.

Цените на биткойн са надолу през последните четири месеца, отбеляза Deutsche Bank, и се наблюдава нарастващо негативно настроение около криптовалутите като цяло.

„Според нас тези стабилни продажби сигнализират, че традиционните инвеститори губят интерес и като цяло песимизмът относно криптовалутите нараства“, се казва в съобщението.

Въпреки че Deutsche Bank не очаква криптовалутите да изчезнат, те също така не прогнозират, че биткойнът ще се върне към върховете си, породени от Тръмп.

Банката заяви, че дигиталният токен преминава от „чисто спекулативен актив“ към по-реалистична фаза като актив, който „трябва да намери своята специфична роля“.

Уилям Бархид, главен изпълнителен директор на Abra Capital Management, инвестиционна фирма, фокусирана върху крипто активи, се съгласи, че криптовалутите узряват, но очаква цените им да се възстановят.

„Не бих казал, че трябва да се възстанови, но не виждам как това няма да се случи“, каза Бархид, отбелязвайки, че това не е първият път, когато биткойнът претърпява значителни колебания в стойността си.

„Единственият начин да не се случи е, ако се окажем в някаква война“, добави Бархид.

Други популярни криптовалути са Ethereum и Solana. Цените им са паднали с приблизително 37% досега през 2026 г.

Според CoinGecko, която проследява представянето на хиляди криптовалути, пазарът е загубил над 1 трилион долара стойност само през последния месец и 2 трилиона долара стойност откакто пазарът достигна пика си през октомври.

Stifel, инвестиционна и изследователска фирма, базирана в САЩ, заяви в бележка до инвеститорите, че цените на биткойн могат да паднат до 38 000 долара. Фирмата посочи нова тенденция криптовалутите да следват по-тясно цените на щатския долар.

Миналата седмица доларът падна до най-ниската си точка от четири години.

