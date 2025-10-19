Как 240 000 криптомилионери по света харчат богатствата си

''Биткойн се превръща в основата на паралелна финансова система''

Според последния доклад на Henley & Partners и New World Wealth, днес по света има около 241 700 души, чиито крипто активи надхвърлят един милион долара – с цели 40% повече спрямо миналата година. Сред тях има 450 крипто стомилионери и 36 крипто милиардери – малка, но нарастваща прослойка, която пренаписва представите за модерното богатство, пише CNBC.

Ръстът на биткойн е една от основните причини за това. Само за година цената му се е удвоила, движена от слабостта на долара, растящите фискални дефицити и по-благоприятния регулаторен климат в САЩ. В началото на седмицата биткойнът дори надхвърли 125 000 долара, преди да се установи около 122 000.

Общата пазарна капитализация на криптовалутите вече е над 4,3 трилиона долара, което означава 2 трилиона ново богатство само за последните три години. Да, това все още е по-малко от стойността на Nvidia, която сама струва над 4 трилиона, но за едно поколение от милениали и млади инвеститори крипто печалбите се превръщат в техния първи реален капиталов скок.

„Биткойн се превръща в основата на паралелна финансова система“, казва Филип Бауман, основател на Z22 Technologies. „Това вече не е просто игра със спекулации, а валута за натрупване на богатство.“

Къде отиват крипто печалбите?

Снимка: EPA/iStock

Екип икономисти от Brigham Young University, Northwestern, Emory и Imperial College London анализира движението на пари от и към крипто борси, за да разбере как крипто инвеститорите харчат новото си богатство.

Резултатите изненадват: те харчат около 9,7 цента за всеки долар от новопридобитото си крипто богатство – повече от два пъти над това, което е обичайно при печалби от акции или имоти. И тъй като крипто инвеститорите обикновено са по-млади, те са и по-склонни да харчат, вместо да трупат.

Според изчисленията това е довело до 145 милиарда долара допълнителни разходи през 2024 г., или около 0,7% от общото потребление в САЩ. Но тази динамика има и тъмна страна: когато цените паднат, потреблението също спада.

„Големите сривове на криптовалутите могат да окажат осезаем отрицателен ефект върху икономиката“, предупреждават авторите на изследването.

Две лица на крипто инвеститора

Изследователите откриват две ясно различими групи:

„Случайните“ инвеститори – онези, за които криптото е само малка част от портфейла, и които харчат повече от печалбите си;

„Ол-ин“ инвеститорите – фанатиците, които влагат всичко и рядко продават, защото вярват в дългосрочното бъдеще на дигиталните активи.

И макар медийните образи на крипто богатите често да са пълни с Lamborghini, Rolex и яхти, реалността е по-обикновена. Повечето харчат за ресторанти, забавления и ежедневни стоки, а не за лъскав лукс.

По-ранно проучване дори показва, че недвижимите имоти са предпочитаното убежище на крипто капитала. Когато биткойнът расте, цените на жилищата в райони с висока крипто активност също се покачват – с около 0,46% по-бързо от останалите.

От токени към тухли

Снимка: iStock

Днес обаче новото поколение крипто богати не гони блясъка, а сигурността.

Тад Смит, бивш директор на Sotheby’s и партньор във 50T Funds, казва, че повечето от тях задържат активите си, очаквайки още по-високи цени.

„Те чакат този момент. Не е време да продават“, обяснява Смит.

С възрастта обаче приоритетите се променят – от бързи коли към семейни домове.

„Много от тях вече имат деца и търсят стабилност. Изборът им на начин на живот е различен“, казва той.

Когато банките срещнат блокчейна

И все пак за крипто богатите достъпът до класическо финансиране остава предизвикателство.

Зак Принс, ръководител на GalaxyOne, отбелязва, че доскоро банките рядко приемаха крипто активи като обезпечение – дори за хора с милиони в дигитални токени.

„Чувал съм безброй истории за инвеститори с милиони в крипто, които не могат да получат ипотека“, казва Принс.

Но това започва да се променя. Нови насоки от Fannie Mae и Freddie Mac вече допускат вземането предвид на крипто активите при ипотечни кредити.

„Когато кредиторите отворят вратите за тези заеми, ще видим вълна от разходи – и то без нуждата хората да продават позициите си“, казва Принс.

Новата карта на богатството

Криптовалутите вече не са просто хоби на тех ентусиасти, а фактор, който оформя реалната икономика – от пазара на имоти до потреблението и банковото кредитиране. И ако преди десетилетие биткойнът беше символ на бунта срещу системата, днес той изглежда все повече като част от самата система – с една разлика: този път младите са на върха на вълната.

