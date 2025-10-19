Как 240 000 криптомилионери по света харчат богатствата си

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Според последния доклад на Henley & Partners и New World Wealth, днес по света има около 241 700 души, чиито крипто активи надхвърлят един милион долара – с цели 40% повече спрямо миналата година. Сред тях има 450 крипто стомилионери и 36 крипто милиардери – малка, но нарастваща прослойка, която пренаписва представите за модерното богатство, пише CNBC.
Ръстът на биткойн е една от основните причини за това. Само за година цената му се е удвоила, движена от слабостта на долара, растящите фискални дефицити и по-благоприятния регулаторен климат в САЩ. В началото на седмицата биткойнът дори надхвърли 125 000 долара, преди да се установи около 122 000.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите вече е над 4,3 трилиона долара, което означава 2 трилиона ново богатство само за последните три години. Да, това все още е по-малко от стойността на Nvidia, която сама струва над 4 трилиона, но за едно поколение от милениали и млади инвеститори крипто печалбите се превръщат в техния първи реален капиталов скок.
„Биткойн се превръща в основата на паралелна финансова система“, казва Филип Бауман, основател на Z22 Technologies. „Това вече не е просто игра със спекулации, а валута за натрупване на богатство.“
Екип икономисти от Brigham Young University, Northwestern, Emory и Imperial College London анализира движението на пари от и към крипто борси, за да разбере как крипто инвеститорите харчат новото си богатство.
Резултатите изненадват: те харчат около 9,7 цента за всеки долар от новопридобитото си крипто богатство – повече от два пъти над това, което е обичайно при печалби от акции или имоти. И тъй като крипто инвеститорите обикновено са по-млади, те са и по-склонни да харчат, вместо да трупат.
Според изчисленията това е довело до 145 милиарда долара допълнителни разходи през 2024 г., или около 0,7% от общото потребление в САЩ. Но тази динамика има и тъмна страна: когато цените паднат, потреблението също спада.
„Големите сривове на криптовалутите могат да окажат осезаем отрицателен ефект върху икономиката“, предупреждават авторите на изследването.
Изследователите откриват две ясно различими групи:
И макар медийните образи на крипто богатите често да са пълни с Lamborghini, Rolex и яхти, реалността е по-обикновена. Повечето харчат за ресторанти, забавления и ежедневни стоки, а не за лъскав лукс.
По-ранно проучване дори показва, че недвижимите имоти са предпочитаното убежище на крипто капитала. Когато биткойнът расте, цените на жилищата в райони с висока крипто активност също се покачват – с около 0,46% по-бързо от останалите.
Днес обаче новото поколение крипто богати не гони блясъка, а сигурността.
Тад Смит, бивш директор на Sotheby’s и партньор във 50T Funds, казва, че повечето от тях задържат активите си, очаквайки още по-високи цени.
„Те чакат този момент. Не е време да продават“, обяснява Смит.
С възрастта обаче приоритетите се променят – от бързи коли към семейни домове.
„Много от тях вече имат деца и търсят стабилност. Изборът им на начин на живот е различен“, казва той.
И все пак за крипто богатите достъпът до класическо финансиране остава предизвикателство.
Зак Принс, ръководител на GalaxyOne, отбелязва, че доскоро банките рядко приемаха крипто активи като обезпечение – дори за хора с милиони в дигитални токени.
„Чувал съм безброй истории за инвеститори с милиони в крипто, които не могат да получат ипотека“, казва Принс.
Но това започва да се променя. Нови насоки от Fannie Mae и Freddie Mac вече допускат вземането предвид на крипто активите при ипотечни кредити.
„Когато кредиторите отворят вратите за тези заеми, ще видим вълна от разходи – и то без нуждата хората да продават позициите си“, казва Принс.
Криптовалутите вече не са просто хоби на тех ентусиасти, а фактор, който оформя реалната икономика – от пазара на имоти до потреблението и банковото кредитиране. И ако преди десетилетие биткойнът беше символ на бунта срещу системата, днес той изглежда все повече като част от самата система – с една разлика: този път младите са на върха на вълната.
