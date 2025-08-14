1 USD
Финанси Биткойнът поскъпна до нов рекорд

Биткойнът поскъпна до нов рекорд

bTV Бизнес екип

Най-голямата криптовалута в света по пазарна капитализация поскъпна с 0,9%

Биткойн достигна нов исторически връх за кратко в ранната азиатска търговия, преминавайки границата от 124 000 долара. Ръстът е подкрепен от нарастващите очаквания за облекчаване на паричната политика от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) и наскоро обявени финансови реформи, предаде The Economic Times.

Най-голямата криптовалута в света по пазарна капитализация поскъпна с 0,9% до 124 002,49 долара в ранната търговия в Азия, надминавайки предишния си пик от юли. Цената на втората по големина криптовалута – етер, достигна 4 780,04 долара, което бе най-високото ниво от края на 2021 г.

В сряда основните американски индекси приключиха на зелено, а S&P 500 и технологичният Nasdaq отбелязаха нови върхове, оказвайки допълнителен тласък на цената на биткойна.

„Криптопазарът се радва на период на изключително благоприятни фундаментални фактори. Президентът Доналд Тръмп предприе стъпки за премахване на ограниченията, които преди възпрепятстваха банките да работят с компании, посочени като рискови за репутацията – категория, в която криптокомпаниите често бяха поставяни несправедливо“, коментира Самер Хасан, старши пазарен анализатор в XS.com.

По думите му, Тръмп вероятно ще се стреми да „ускори интеграцията на криптовалутите в националната финансова система и да премахне допълнителни ограничения, предвид нарастващото участие на него и семейството му в сектора“.

Сред компаниите, които изкупуват значителни количества биткойн, се нареждат медийната група на Доналд Тръмп и Tesla – производителят на електромобили, ръководен от технологичния милиардер Илон Мъск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

