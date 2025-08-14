1 USD
Популярен курортен град слага край на туристическите апартаменти

Популярен курортен град слага край на туристическите апартаменти

bTV Бизнес екип

Властите се надяват тази по-строга мярка да ограничи нарастването на туристическите имоти

Общинският съвет на Малага ще наложи тригодишен мораториум върху регистрацията на нови туристически обекти за настаняване в града. През този период няма да се издават нови лицензи за туристически апартаменти на територията на цялата община, предав БНР. 

Снимка: Getty Images/iStock

Решението идва след като досегашните ограничения не доведоха до желания ефект, съобщи кметът Франсиско де ла Торе. Властите се надяват тази по-строга мярка да ограничи нарастването на туристическите имоти и да облекчи жилищния пазар.

Туристите могат да бъдат глобени със 750 евро за нарушаване на новите правила в този град

През юни миналата година беше въведено изискване разрешителни да се издават само за имоти със самостоятелен вход или за сгради, в които всички апартаменти са туристически. Въпреки това, броят на туристическите апартаменти продължи да расте.

През ноември местните власти допълнително затегнаха контрола, като спряха издаването на нови лицензи в 43 квартала на Малага. Причината – в тези зони туристическите имоти вече представляват над 8% от общия жилищен фонд.

Над 100 хил. туристи посетиха този град само заради лавандулата му

Новото замразяване на разрешителните ще бъде официално одобрено в четвъртък от Общинския съвет. Мярката ще влезе в сила около седмица по-късно, след публикуването ѝ в Официалния провинциален вестник.

Според данни на градската управа, броят на туристическите апартаменти в града се е увеличил с малко над 3% за последната година. Сайтът за недвижими имоти Idealista съобщава, че за същия период цените на имотите за продажба са се повишили с 14%, а наемите са нараснали с над 7%.

