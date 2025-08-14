Ако след 5, 10, 30 или повече години намеря левове, ще мога ли да ги обменя за евро?

При какви условия се извършва обмяната на банкноти и монети от левове в евро

Без ограничение във времето и в неограничено количество Българската народна банка ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, спазвайки изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

При какви законови условия се извършва обмяната на банкноти и монети от левове в евро?

Обмяната на банкноти и монети от левове в евро се извършва при спазване на изискванията на Закона. Кредитните институции предоставят на Българската народна банка информация за извършваните от тях услуги по определен от централната банка ред.

Българската народна банка осигурява изтеглянето, съхранението и унищожаването на банкноти и монети в левове. Обмяната на повредени банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс се извършва по ред, определен с наредба на Българската народна банка.

Превалутирането на банковите сметки от левове в евро ще се извърши в деня на въвеждането на еврото. Всички средства в левове по текущи, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки и други доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро безплатно в деня на въвеждането на еврото. Ето защо в месеците след решението на Съвета на ЕС, че България отговаря на условията за приемане на еврото и преди въвеждането на еврото, гражданите ще бъдат приканени да внесат възможно най-много левови банкноти и монети в банковите сметки. Считано от деня на въвеждането на еврото, в България всички безналични плащания ще се извършват само в евро.

Зaмянaтa нa лeвa c eвpo ще стане пo ceгaшния ĸypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

От датата на въвеждане на еврото в Република България при теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително терминални устройства АТМ, ще се разпространяват само евробанкноти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN