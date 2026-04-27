Въпреки отпуснатите от държавата пари, 200 язовира останаха неремонтирани

Държавата реши да налее 500 ммлн. лева в ремонт, но резултатът не е добър

Преди 8 години държавата реши да се заеме ударно с ремонта на язовири в аварийно състояние и да налее целево 500 млн. лв. Към днешна дата от 414 язовира в спешна нужда от ремонт "Държавната консолидационна компания" е успяла да свърши нещо едва по половината от тях. По 201 язовира не е свършено нищо и служебното правителство се отказа да чака ДКК да промени това. С решение на министрите язовирите бяха изключени от държавния списък и за техния ремонт ще се погрижат собствениците им.

Това става ясно от публикуваните подробни списъци за обектите, които отпадат от списъка за уж спешни ремонти. По други обекти ще продължи да работи държавната ДКК през дъщерното си дружество “Монтажи”, но за много от тях етапът на строителни дейности в момента е на нула.

Сред обектите, по които не е свършено нищо, има и много големи язовири, и по-малки обекти. Сред най-големите са язовир Огоста, собственост на МЗХГ, както и яз.”Бели Искър”, към областния управител на Софийска област. Язовирната стена на “Бели Искър” е едно от най-старите хидротехнически съоръжения в страната. “Към момента на проектирането й не се е изисквало оразмеряване за земетръс. За прекратяване на проникване на атмосферни води в стената е необходимо да се запечата настилката на короната й”, пише в решението на служебното правителство. В нужда от спешен ремонт още от 2018 година е язовир “Бенковски” с обем от 8 млн. куб., стопанисван от “Земинвест”. При този язовир за основен ремонт е основният изпускател, водовземната кула не функционира, спирателният кран е повреден и е за ремонт и подмяна, пише "Сега".

Според кабинета фигурирането на тези обекти в списъка с язовири за ремонт под шапката на ДКК блокира възможността собствениците да ги поддържат и да извършват превантивни ремонти. Изваждането им ще даде възможност за по-гъвкави решения за поддръжка, като държавата щяла да следи за състоянието им. Не става ясно дали собствениците на тези язовири разполагат реално с ресурси да започнат ремонти. Това със сигурност е проблем, защото според кабинета по тези обекти не е работено и не са възлагани ремонтно-възстановителни дейности още от 2008 година насам.

Работата напредва бавно и по голяма част от 267-те язовира, по които “Монтажи” работи и вече има готови технически проекти. Някои обекти са изпълнени на 100% като строителство, но други са на нула. Изготвянето на проектите се оказа тежка работа, като по документацията на стопанисваните от различни собственици обекти имаше много пропуски. В крайна сметка проектите на тези обекти най-накрая бяха изготвени.

Няма лесно достъпни публични данни колко от внесените 500 млн. лв. в капитала на ДКК през 2018 г. за ремонт на язовирите са изчерпани. От самото начало на увеличаване на капитала на ДКК за финансиране на ремонтите през "Монтажи" дъщерното дружество започна да отчита високи вземания. И в последния финансов отчет това е факт. За 2024 г. вземанията са в размер на 151.67 млн. лв. Фирмата е на загуба от 5.1 млн. лв.

Списък с язовири, които изпадат от държавната ДКК.