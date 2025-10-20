47 милиона европейци не могат да отопляват домовете си

Енергийната бедност в Европа расте

Тъй като Европа е изправена пред нарастващи разходи за енергия и широко разпространена енергийна бедност, нов доклад предупреждава, че енергийният преход на континента трябва да даде приоритет на социалното равенство и да овласти местните региони, за да се осигури справедлив и ефикасен преход към климатична неутралност.

Въпреки че 47 милиона души в Европейския съюз (ЕС) все още не могат адекватно да отопляват домовете си, нарастващите разходи за енергия и неравномерното въздействие на климатичните политики увеличават социалната уязвимост на целия континент, според доклада за състоянието на регионите и градовете през 2025 г., съобщава Anadolu.

Европейският комитет на регионите представи своя доклад за състоянието на регионите и градовете през 2025 г. в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която се проведе от 13 до 15 октомври. Докладът представи поразителни констатации относно капацитета за икономическа и социална устойчивост на регионите в основата на енергийния преход, пише македонското издание Pari.

Според доклада 47 милиона европейци все още не могат да отопляват домовете си, а енергийната бедност се е увеличила драстично от 2020 г. насам. В него се отбелязва, че особено в селските райони и общностите с ниски доходи, високите разходи за енергия задълбочават неравенството и заплашват социалното сближаване.

В доклада се посочва, че 70% от действията за смекчаване на изменението на климата и 90% от политиките за адаптация към климата в ЕС се изпълняват директно от регионите и градовете. Планът за централизиране на средствата на ЕС на национално ниво през бюджетния период 2028-2034 г. обаче рискува да отслаби авторитета на местните власти, развитие, което би могло да „подкопае прилагането на политиките в областта на енергетиката и климата на място“, предупреждава докладът.

Докладът включва прогнози на Международната агенция по енергетика (МАЕ), според които глобалният капацитет за възобновяема енергия ще се увеличи с над 5500 гигавата до 2030 г.

В него се отбелязва, че по-голямата част от този преход в рамките на ЕС ще се ръководи от градските и регионалните администрации. Поради неравномерните инвестиции и бюрократичните бариери обаче много региони в Източна и Южна Европа продължават да се сблъскват с предизвикателства като остарели електрически мрежи, недостатъчно съхранение на енергия и липса на квалифицирана работна ръка.

Докладът подчертава, че енергийният преход не трябва да се разглежда единствено като технологична промяна, а като социално справедлива трансформация, която е насочена към местните реалности и неравенства. В него се призовава за силна рамка за „справедлив преход“, която да подкрепи регионите, изправени пред икономически и трудови предизвикателства по време на прехода към климатична неутралност.

Докладът също така подчертава, че замяната на концепцията за „справедлив преход“ с чисто „чист преход“ рискува да игнорира социалните и регионалните измерения на зелената промяна.

Докладът цитира региона Окситания във Франция, където е в ход инвестиция от 1 милиард евро във водороден коридор, и региона Андалусия в Испания, където половината от нуждите на селското стопанство от напояване се задоволяват с помощта на рециклирани отпадъчни води, като примери за потенциала за местна трансформация в цяла Европа.

Въпреки това, той също така предупреждава, че финансовата основа на зеления преход е под натиск и призовава за по-силни инвестиции от ЕС в проекти, базирани на природата, и енергийна устойчивост.

Накрая, докладът определя местните капацитети като най-крехкото звено в енергийния преход на Европа, като подчертава, че постигането на целите на ЕС за климатична неутралност ще бъде възможно само чрез овластяване на общините и регионалните агенции, а не чрез централизиране на решенията в Брюксел.

