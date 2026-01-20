Все едно 12 бомби от Хирошима експлодират всяка секунда: Рекордно затопляне на океана

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нов анализ, публикуван в списанието Advances in Atmospheric Science, океаните са абсорбирали повече топлина миналата година, отколкото през която и да е година, откакто съвременните измервания започнаха през 1960 г.
Световните океани абсорбират повече от 90% от излишната топлина, задържана в земната атмосфера от емисиите на парникови газове. С натрупването на топлина в атмосферата, количеството топлина, съхранявано в океана, също се увеличава, което прави океанската топлина надежден индикатор за дългосрочно изменение на климата, се казва в анализа.
Температурите на океана влияят върху честотата и интензивността на морските топлинни вълни, променят атмосферната циркулация и управляват глобалните модели на валежите.
Учените измерват топлината на океана по различни начини. Един общ показател е средногодишната температура на морската повърхност, средната температура в горните няколко метра океанска вода. Глобалните температури на морската повърхност през 2025 г. бяха третите най-топли в историята, с 0,5°C над средните за периода 1981-2010 г.
Вторият показател е топлинното съдържание на океана. То измерва общата топлинна енергия, съхранявана в световните океани. Измерва се в зетаджаули - един зетаджаул е еквивалентен на 1 000 000 000 000 000 000 000 джаула . За да измерят топлинното съдържание през 2025 г., авторите на изследването са оценили данните от наблюденията на океана от горните 2000 метра , където се абсорбира най-много топлина, от Националните центрове за екологична информация на NOAA, Службата за изменение на климата „Коперник“ на Европейския съюз и Китайската академия на науките.
Те открили, че океанът е абсорбирал общо допълнителни 23 зетаджаула топлинна енергия през 2025 г., счупвайки рекорда за съдържание на топлина в океана за девета поредна година и отбелязвайки най-дългата серия от последователни рекорди за съдържание на топлина в океана, регистрирана някога.
„Миналата година беше луда, луда година на затопляне“, казва пред Wired Джон Ейбрахам , машинен инженер в университета „Сейнт Томас“ и съавтор на новото проучване .
23 зетаджаула за една година са еквивалентни на енергията на 12 бомби от Хирошима, експлодиращи в океана всяка секунда. Това е и голямо увеличение спрямо 16-те зетаджаула топлина, абсорбирани от океана през 2024 г. Най-топлите океански райони, наблюдавани през 2025 г., са тропическият и южният Атлантик, Средиземно море, северната част на Индийския океан и Южният океан.
Резултатите предоставят „директни доказателства, че климатичната система не е в термично равновесие и акумулира топлина“, пишат авторите.
По-топлите океани благоприятстват увеличените глобални валежи и подхранват по-екстремни тропически бури. През последната година по-топлите глобални температури вероятно са частично отговорни за разрушителните последици от урагана Мелиса в Ямайка и Куба, обилните мусонни дъждове в Пакистан, тежките наводнения в централната долина на Мисисипи и други.
„Затоплянето на океана продължава да оказва дълбоко въздействие върху земната система“, пишат авторите.
