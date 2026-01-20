Втората икономика в света строи мегаелектроцентрала в пустинята

Проектът ще произвежда 180 милиарда kWh годишно до 2030 г.,

Като лидер във внедряването на технологии за възобновяема енергия, по-специално слънчева енергия, Китай стартира нов мащабен проект, наречен „Великата слънчева стена“.

Според Energiesmedia, цитирано от БГНЕС, в пустинята Кузупи в Северен Китай е планирана масивна слънчева електроцентрала. Тя ще се състои от осем милиона панела с общ капацитет от 100 GW. Изданието отбелязва, че Пекин очевидно отдава приоритет на слънчевата енергия, добавяйки 200-300 гигавата слънчева енергия към мрежата си годишно. Очаква се новият проект да бъде част от тази тенденция. Според наличните данни, комплексът от слънчеви панели ще бъде дълъг почти 133 км и широк 25 км. Китай вече има опит в изграждането на подобни циклопски електроцентрали в пустинята, като преди това е стартирал проект за слънчева енергия с мощност 455 GW в друг пустинен регион. Според Ordos Energy, компанията, разработваща новия проект, новата мегаелектроцентрала ще може да генерира „повече от достатъчно“ енергия, за да задоволи енергийните нужди на Пекин.

Планирано е „Великата слънчева стена“ да произвежда 180 милиарда kWh годишно до 2030 г., което представлява 20% от общия капацитет на проекта.

Освен това в Поднебесната се надяват на известна екологична полза от внедряването на такъв мащабен проект, тъй като последните научни данни показват, че покриването на пустинните райони със слънчеви панели има положителен ефект върху здравето на почвата.

Ползи от слънчевите електроцентрали за почвата

Както украинската агенция UNIAN съобщи, наскоро публикувано проучване показа, че при определени условия слънчевите електроцентрали могат да имат положителен ефект върху околната среда. В пустинята Талатан в Западен Китай инсталираните слънчеви панели създават свой собствен микроклимат, променяйки свойствата на почвата и насърчавайки растежа на растителността. Оказва се, че почвата под панелите е два пъти по-„здрава“ от открития пустинен пясък, тъй като сянката намалява температурите и задържа влагата, насърчавайки растежа на растенията и микроорганизмите. Изследователите предполагат, че мащабни слънчеви електроцентрали биха могли да помогнат за възстановяването на пустинните райони.

