Тед Търнър беше Капитан Планета: Милиардерът, превърнал екологията в кауза

До днес фондация „Търнър“ е отпуснала над 400 млн. долара за екологични проекти и каузи по света

Тед Търнър никога не е имал зелена коса, син костюм иби пък емблематичен кичур на челото, но известният милиаредр бе истинското олицетворение на създадения от него анимационен герой Капитан Планета.

След новината за смъртта на медийния магнат светът отново си спомня за човека, който не просто промени телевизията, а използва влиянието и богатството си, за да превърне опазването на природата в глобална кауза, пише The Hollywood Reporter.

Разбира се, името на Търнър завинаги ще бъде свързано с CNN, първия 24-часов новинарски канал, който преобърна медийния пейзаж и промени начина, по който светът следи събитията в реално време. Но наследството му далеч не свършва с телевизията. След TBS и TNT той насочи вниманието си към нещо още по-голямо, а именно бъдещето на планетата.

Раждането на Капитан Планета

През 1990 г., десетилетие след създаването на CNN, Търнър основава фондация „Търнър“, посветена на екологични каузи. Нейната мисия е защита и възстановяване на въздуха, земята и водата - системите, от които зависи животът на Земята. Същата година, заедно с продуцентката Барбара Пайл, той създава анимационния сериал „Капитан Планета“, което е екологична поредица зза супергерои, която беляза цяло поколение деца от 90-те.

Сериалът, излъчван между 1990 и 1996 г., разказва историята на Гея, духът на Земята, която, отчаяна от замърсяването и разрушаването на природата, поверява магически пръстени на петима младежи от различни части на света.

Всеки от тях владее природна стихия:

Куаме от Африка - Земя

Уийлър от Бруклин - Огън

Линка от Източна Европа - Вятър

Ги от Азия - Вода

Ма-Ти от Бразилия - Сърце

Именно чрез обединението на техните сили се появява Капитан Планета, синьозеленият супергерой, който се изправя срещу алчността, индустриалното замърсяване и екологичните катастрофи. Да, сериалът понякога беше наивен. Да, злодеите често приличаха на карикатури. Но посланието му беше ясно -планетата не може да се спаси сама.

Милиони за природата

За Търнър екологията никога не беше просто телевизионен сюжет. Той инвестира огромна част от богатството си в природозащитни инициативи. През 1991 г. получава медала „Одубон“ от Националното общество „Одубон“ за приноса си към опазването на природата. По-късно създава Фонда за застрашени видове и подкрепя редица програми за биоразнообразие.

До днес фондация „Търнър“ е отпуснала над 400 милиона долара за екологични проекти и каузи по света.

Търнър беше известен и със страстта си към бизоните. Той притежаваше едно от най-големите стада в Северна Америка и често говореше за нуждата от възстановяване на естествените екосистеми.

Човекът, който мислеше за края на света

Снимка: Getty Images

Търнър никога не е криел тревогата си за бъдещето. Именно той поръчва прочутото „Видео за Страшния съд“ на CNN, което е запис, предназначен да бъде излъчен по време на края на света. В него военен оркестър изпълнява тържествено химна „Nearer, My God, to Thee“. Странен, ексцентричен и често противоречив, Търнър вярваше, че медиите трябва да служат не само за информация и печалба, но и за предупреждение.

През 1997 г. той дарява 1 милиард долара на Организацията на обединените нации, което е едно от най-големите лични дарения в историята.

„Силата е ваша“

Днес, когато климатичните кризи, войните и политическите разделения изглеждат по-реални отвсякога, думите от началото на всяка серия на „Капитан Планета“ звучат почти пророчески.

„Силата е ваша!“

Това беше не просто реплика от анимация. Това беше философията на Тед Търнър, човекът, който вярваше, че ако хората обединят усилията си, светът все още може да бъде спасен.