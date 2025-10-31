1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Последвайте ни
1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Свят Франция принуждава супермаркетите да даряват непродадената храна

Франция принуждава супермаркетите да даряват непродадената храна

bTV Бизнес екип

Благотворителните организации успяват да разпределят милиони допълнителни порции всяка година

Франция се превръща в първата държава в света, която въвежда законово изискване супермаркетите да даряват непродадените си храни на благотворителни организации и хранителни банки. Тези банки след това разпределят продуктите сред хората, които се нуждаят от помощ, като по този начин се осигурява по-ефективно използване на наличните ресурси и се намалява хранителният отпадък, предава Vox news. 

Снимка: Getty Images / iStock

Според организацията Zero Waste Europe, всички магазини с площ над 400 квадратни метра са задължени да сключват договори със складове и организации, които се занимават с преразпределение на храни. Целта е непродадените, но все още безопасни за консумация продукти да достигат до хората, вместо да бъдат унищожавани.

Първият круизен кораб за мюсюлмани ще отплава следващия месец

Сред тези храни попадат пресни плодове и зеленчуци, пакетирани артикули с изтичащ срок на годност, както и други излишни продукти, които могат да се използват напълно безопасно. По този начин законът дава втори живот на стоките, които иначе биха били изхвърлени, и едновременно с това подкрепя социално слабите групи.

Новият регламент забранява на супермаркетите умишлено да развалят храни например чрез изливане на химикали или разтвори върху продуктите, които биха могли да бъдат дарени. Това гарантира, че дарената храна остава годна и полезна за консумация. Според данни на Органа за органична администрация, благодарение на този закон благотворителните организации успяват да разпределят милиони допълнителни порции всяка година. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата