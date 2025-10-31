Франция принуждава супермаркетите да даряват непродадената храна

Благотворителните организации успяват да разпределят милиони допълнителни порции всяка година

Франция се превръща в първата държава в света, която въвежда законово изискване супермаркетите да даряват непродадените си храни на благотворителни организации и хранителни банки. Тези банки след това разпределят продуктите сред хората, които се нуждаят от помощ, като по този начин се осигурява по-ефективно използване на наличните ресурси и се намалява хранителният отпадък, предава Vox news.

Снимка: Getty Images / iStock

Според организацията Zero Waste Europe, всички магазини с площ над 400 квадратни метра са задължени да сключват договори със складове и организации, които се занимават с преразпределение на храни. Целта е непродадените, но все още безопасни за консумация продукти да достигат до хората, вместо да бъдат унищожавани.

Сред тези храни попадат пресни плодове и зеленчуци, пакетирани артикули с изтичащ срок на годност, както и други излишни продукти, които могат да се използват напълно безопасно. По този начин законът дава втори живот на стоките, които иначе биха били изхвърлени, и едновременно с това подкрепя социално слабите групи.

Новият регламент забранява на супермаркетите умишлено да развалят храни – например чрез изливане на химикали или разтвори върху продуктите, които биха могли да бъдат дарени. Това гарантира, че дарената храна остава годна и полезна за консумация. Според данни на Органа за органична администрация, благодарение на този закон благотворителните организации успяват да разпределят милиони допълнителни порции всяка година.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN