Франция принуждава супермаркетите да даряват непродадената храна

Франция се превръща в първата държава в света, която въвежда законово изискване супермаркетите да даряват непродадените си храни на благотворителни организации и хранителни банки. Тези банки след това разпределят продуктите сред хората, които се нуждаят от помощ, като по този начин се осигурява по-ефективно използване на наличните ресурси и се намалява хранителният отпадък, предава Vox news.
Според организацията Zero Waste Europe, всички магазини с площ над 400 квадратни метра са задължени да сключват договори със складове и организации, които се занимават с преразпределение на храни. Целта е непродадените, но все още безопасни за консумация продукти да достигат до хората, вместо да бъдат унищожавани.
Сред тези храни попадат пресни плодове и зеленчуци, пакетирани артикули с изтичащ срок на годност, както и други излишни продукти, които могат да се използват напълно безопасно. По този начин законът дава втори живот на стоките, които иначе биха били изхвърлени, и едновременно с това подкрепя социално слабите групи.
Новият регламент забранява на супермаркетите умишлено да развалят храни – например чрез изливане на химикали или разтвори върху продуктите, които биха могли да бъдат дарени. Това гарантира, че дарената храна остава годна и полезна за консумация. Според данни на Органа за органична администрация, благодарение на този закон благотворителните организации успяват да разпределят милиони допълнителни порции всяка година.
