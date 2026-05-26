С успех, но без пари: Нужни са 14 млн. евро за студентските стипендии

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Има ли увеличение на общежитията?

Според първоначалните разчети системата има нужда от около 14 милиона евро, за да може нормално да даде стипендиите на студентите. Това казва пред БНР Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети.

"Парите не стигнаха във висшите училища. Имаше огромен проблем, тъй като на места с 6.00 - това беше успехът за стипендия, и дори и там на моменти парите не стигаха за студентите. Имаше напрежение за това, защото парите, които бяха предвидени, които стигаха до университетите, бяха недостатъчни, за да могат да бъдат разпределени за стипендиите".

Снимка: iStock

По думите му към днешна дата няма индикации за много сериозно увеличение в цените на наемите на студентските общежития:

"Цените на студентските общежития варират от порядъка на 50 - 60 - 70 евро, като тези, които са в по-горния ценови диапазон, включват и консумативите, които са за изразходвания за месеца ток, вода. Цените на общежитията не са притеснителни към днешна дата, а напълно нормални и на база условията, които вече се предлагат - повече от половината студентски общежития са ремонтирани. Условията в общежитията там, където са ремонтирани, са наистина добри".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

