С успех, но без пари: Нужни са 14 млн. евро за студентските стипендии

Има ли увеличение на общежитията?

Според първоначалните разчети системата има нужда от около 14 милиона евро, за да може нормално да даде стипендиите на студентите. Това казва пред БНР Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети.

"Парите не стигнаха във висшите училища. Имаше огромен проблем, тъй като на места с 6.00 - това беше успехът за стипендия, и дори и там на моменти парите не стигаха за студентите. Имаше напрежение за това, защото парите, които бяха предвидени, които стигаха до университетите, бяха недостатъчни, за да могат да бъдат разпределени за стипендиите".

По думите му към днешна дата няма индикации за много сериозно увеличение в цените на наемите на студентските общежития:

"Цените на студентските общежития варират от порядъка на 50 - 60 - 70 евро, като тези, които са в по-горния ценови диапазон, включват и консумативите, които са за изразходвания за месеца ток, вода. Цените на общежитията не са притеснителни към днешна дата, а напълно нормални и на база условията, които вече се предлагат - повече от половината студентски общежития са ремонтирани. Условията в общежитията там, където са ремонтирани, са наистина добри".