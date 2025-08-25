1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
Последвайте ни
1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
ESG Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

bTV Бизнес екип

Цената на соларната система зависи основно от нейната мощност

С настъпването на есента все повече домакинства започват да обмислят варианти за отопление през студените месеци. Един от все по-популярните избори, особено при еднофамилните къщи, е изграждането на соларна система чрез фотоелектрическа централа (ФЕЦ). Това е устойчив и икономичен начин за осигуряване на електрическа енергия, която може да се използва и за отопление, предава БНТ. 

Снимка: Getty Images / iStock

Процедурата по инсталиране

Инсталирането на соларна система за домашна употреба стана значително по-лесно след направени законови промени през 2023 г. Измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ) премахнаха нуждата от разрешителен режим и го замениха с уведомителен, ако електричеството ще се използва само за лични нужди. Въпреки че все още има процедура, тя вече е по-облекчена. Началната стъпка обикновено е консултация с инсталатор, а информация може да се открие и онлайн.

В ЕСО има заявления за инсталиране на 12 000 мегавата батерии

Какви са разходите за изграждане на система?

Цената на соларната система зависи основно от нейната мощност и дали ще включва батерии за съхранение на енергия. Един соларен панел може да струва между 120 и 250 лв., като има и по-скъпи модели с гъвкава структура. За хибриден монофазен инвертор цените варират между 1700 и почти 5000 лв. Ако решите да използвате батерии, те започват от около 1000 лв. и нагоре, в зависимост от капацитета.

Снимка: iStock

Възможности за финансиране и субсидии

Финансовата страна на проекта може да бъде подпомогната. Българската банка за развитие предлага банкови гаранции съвместно с търговски банки за мостово кредитиране, което е полезно до получаване на безвъзмездната помощ. Допълнително, по Плана за възстановяване и устойчивост може да се възстановят до 70% от вложените средства, като максимумът е 15 000 лв. за изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

Искам да си инсталирам соларен панел на балкона, какво да направя?

Допълнителни предимства и ограничения

Инсталирането на соларна система у дома предлага не само независимост от енергийната мрежа, но и спокойствие при възможни прекъсвания или колебания в напрежението. Панелите изискват минимална поддръжка – дъждът ги почиства естествено. Все пак, има едно важно ограничение - законът не позволява поставянето на соларни панели върху земеделска земя, което е важно да се има предвид при планиране на проекта.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата