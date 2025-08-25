Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

Цената на соларната система зависи основно от нейната мощност

С настъпването на есента все повече домакинства започват да обмислят варианти за отопление през студените месеци. Един от все по-популярните избори, особено при еднофамилните къщи, е изграждането на соларна система чрез фотоелектрическа централа (ФЕЦ). Това е устойчив и икономичен начин за осигуряване на електрическа енергия, която може да се използва и за отопление, предава БНТ.

Процедурата по инсталиране

Инсталирането на соларна система за домашна употреба стана значително по-лесно след направени законови промени през 2023 г. Измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за енергетиката (ЗЕ) премахнаха нуждата от разрешителен режим и го замениха с уведомителен, ако електричеството ще се използва само за лични нужди. Въпреки че все още има процедура, тя вече е по-облекчена. Началната стъпка обикновено е консултация с инсталатор, а информация може да се открие и онлайн.

Какви са разходите за изграждане на система?

Цената на соларната система зависи основно от нейната мощност и дали ще включва батерии за съхранение на енергия. Един соларен панел може да струва между 120 и 250 лв., като има и по-скъпи модели с гъвкава структура. За хибриден монофазен инвертор цените варират между 1700 и почти 5000 лв. Ако решите да използвате батерии, те започват от около 1000 лв. и нагоре, в зависимост от капацитета.

Възможности за финансиране и субсидии

Финансовата страна на проекта може да бъде подпомогната. Българската банка за развитие предлага банкови гаранции съвместно с търговски банки за мостово кредитиране, което е полезно до получаване на безвъзмездната помощ. Допълнително, по Плана за възстановяване и устойчивост може да се възстановят до 70% от вложените средства, като максимумът е 15 000 лв. за изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

Допълнителни предимства и ограничения

Инсталирането на соларна система у дома предлага не само независимост от енергийната мрежа, но и спокойствие при възможни прекъсвания или колебания в напрежението. Панелите изискват минимална поддръжка – дъждът ги почиства естествено. Все пак, има едно важно ограничение - законът не позволява поставянето на соларни панели върху земеделска земя, което е важно да се има предвид при планиране на проекта.

