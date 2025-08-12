В ЕСО има заявления за инсталиране на 12 000 мегавата батерии

Към момента у нас са инсталирани около 500 мегавата батерии

Страната ни вече съхранява слънчева енергия в батерии, които са частни инвестиции. На сайта на ЕСО в оперативните данни се показва енергията, която реално се зарежда в системите за съхранение. В момента това са около 200 мегавата, поясни за БНР изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев.

У нас са инсталирани около 500 мегавата батерии, с общ капацитет за съхранение около 1 300 мегаватчаса. В ЕСО са постъпили заявления за около 12 000 мегавата мощности. Всяко искане за присъединяване се разглежда на технически съвет. За 12 000 мегавата мощности с 35 000 мегаватчаса са дадени становища за присъединяване, когато се изпълнят условията.

Батериите сега могат да покрият около 1,5% от дневното потребление в страната. В следващите месеци обаче се очаква да има между 7 000 и 10 000 мегаватчаса инсталирани батерии, които ще се превърнат в сериозен фактор, коментира Цачев.

Той отбеляза, че ЕСО няма право да притежава съоръжения за съхранение на слънчева енергия. Нито държавните, нито частните конвенционални централи към момента имат инсталирани системи за съхранение.

След промяна в методиката за балансиране търговските участници с електрически мощности с непостоянен характер са се "дисциплинирали" и на този етап няма притеснения за балансирането на системата, изтъква изпълнителният директор на ЕСО. По думите му, по този показател България е сред първите 5 страни в Европа.

За първите 7 месеца на тази година спрямо същия период на 2024 г. износът на ток от страната ни бележи ръст. Положителното салдо е близо 230 000 мегаватчаса електрическа енергия, изнесена към други пазари.

