Повече пари, същите тревоги: Доходът не гарантира финансова сигурност

Защо по-високият доход не намалява финансовия стрес?

Мнозина вярват, че по-високите доходи са сигурният път към по-малко финансов стрес. Ново проучване в САЩ обаче поставя под съмнение това широко разпространено схващане. Данните показват, че финансовата тревожност не намалява значително с увеличаването на доходите, а е по-тясно свързана с размера на натрупаното нетно богатство, пише CNBC.

Изследване на инвестиционното приложение Acorns сред 1875 пълнолетни американци установява, че усещането за финансова сигурност зависи не толкова от месечните приходи, колкото от наличните активи след приспадане на задълженията. С други думи от това какво реално притежава едно домакинство след изплащането на дълговете си.

Резултатите показват, че 51% от хората с годишен доход под 20 000 долара изпитват финансова тревожност. Сред анкетираните с доход между 60 000 и 80 000 долара делът е 46% – сравнително малка разлика, която подсказва, че по-високата заплата сама по себе си не гарантира спокойствие.

Много по-осезаема е връзката между финансовото състояние и нивата на стрес. Сред хората с отрицателно нетно богатство – тоест с повече дългове, отколкото активи – 65% съобщават за финансова тревожност. За сравнение, сред тези с нетно богатство между 75 000 и 250 000 долара този дял е 47%.

Според финансовия терапевт Аджа Еванс причината е проста: нетното богатство показва с какви ресурси разполага човек в случай на извънредна ситуация.

„Когато говорим за ниско нетно богатство, става въпрос за това с колко пари реално разполагате и откъде бихте могли да осигурите средства при спешна нужда. Ако тези възможности са ограничени, финансовата тревожност естествено нараства“, обяснява тя.

Дълговете и несигурността подхранват стреса

Проучването идва на фона на продължаващи икономически предизвикателства за американските домакинства. Въпреки че инфлацията постепенно се забавя, много потребители продължават да разчитат на кредитни карти и заеми, за да покриват ежедневните си разходи. Все повече работещи дори посягат към пенсионните си спестявания, за да осигурят необходимите средства за текущи нужди.

Според експертите високият доход може да помогне за покриването на разходите, но не винаги намалява чувството за несигурност. Причината често се крие в големите задължения, високите месечни плащания или страха, че добре платената работа може да бъде загубена при съкращения.

„Финансовата тревожност е свързана с усещането за сигурност. Хората си задават въпроса: ако се случи нещо сериозно с финансите ми, ще мога ли да се справя и да се погрижа за семейството си? Именно оттам идва тревогата“, казва Еванс.

Финансовата тревожност не подминава и богатите

Любопитен извод от проучването е, че финансовата тревожност не е проблем единствено на хората с ниски доходи или сериозни задължения. Около 43% от американците с нетно богатство между 500 000 и 800 000 долара също признават, че изпитват финансова тревожност. Дори сред хората с активи над 800 000 долара една четвърт съобщават за подобни притеснения. Сред домакинствата с годишни доходи над 150 000 долара тревожност изпитват 26% от анкетираните.

Според експертите това е отражение на по-широката несигурност в съвременния свят – от геополитическите конфликти и икономическите сътресения до опасенията, свързани с изкуствения интелект, съкращенията и растящите разходи за живот.

Въпреки това специалистите предупреждават хората да не предприемат прибързани финансови действия под влияние на стреса.

„Не вземайте важни финансови решения и не прехвърляйте пари, когато сте под силно напрежение или в криза. Тогава решенията често са краткосрочни и могат да навредят както на вас, така и на финансите ви“, съветва Еванс.

Расуре също препоръчва първо да се съсредоточим върху нещата, които можем да контролираме.

„Винаги ще има фактори извън нашия контрол. Важният въпрос е какво можем да направим в настоящия момент. Дайте си време да се прегрупирате и вземайте финансовите решения от позиция на яснота, а не на страх“, заключава тя.