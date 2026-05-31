По-евтини плодове и зеленчуци на едро, индексът на храните пада с над 3%

Доматите с близо 20% надолу, ягодите поевтиняха с 17% за седмица

Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти отчита през последната седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирано от БТА. Данните показват, че тенденцията към понижение на цените на едро се запазва, като най-сериозно поевтиняване се наблюдава при доматите и ягодите.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на цените на хранителните стоки на едро в България, е намалял с 3,37% до 2,581 пункта. Седмица по-рано стойността му беше 2,671 пункта. Базовото равнище на индекса е 1,000 пункта и е определено през 2005 г.

Доматите поевтиняват с близо 20%

При зеленчуците най-голям спад в цената е отчетен при доматите. Те поевтиняват с 19,08% и вече се търгуват по 1,90 евро за килограм на едро. По-ниски са и цените на червените чушки, които поевтиняват с 14,13% до 3,10 евро за килограм, както и на краставиците – с 11,35% до 1,50 евро за килограм. Зеленото зеле се продава с 12,28% по-евтино – по 0,70 евро за килограм, а зелената салата поевтинява с 12,18% до 0,75 евро за брой.

Спад има още при зрелия лук, чиято цена намалява с 8,42% до 0,50 евро за килограм, както и при тиквичките, които се търгуват с 6,49% по-евтино – по 1,44 евро за килограм.

Изключение от общата тенденция са картофите и морковите. Картофите поскъпват с 11,89% до 0,64 евро за килограм, а морковите – с 10,97% до 0,87 евро за килограм.

Ягодите водят по спад при плодовете

При плодовете най-сериозно поевтиняване е регистрирано при ягодите. Цената им намалява с 16,87% до 2,68 евро за килограм. Поевтиняват и бананите – с 1,92% до 1,53 евро за килограм.

Леко поскъпване се наблюдава при ябълките и лимоните. Ябълките се търгуват с 1,23% по-скъпо – по 1,32 евро за килограм, а лимоните поскъпват с 0,66% до 2,44 евро за килограм.

Смесени тенденции при млечните продукти

Сред млечните продукти цената на кравето сирене се повишава с 0,62% до 6,20 евро за килограм. За разлика от него кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява минимално – с 0,23% до 9,64 евро за килограм.

Киселото мляко с масленост над 3% поскъпва с 4,23% и достига 0,74 евро за кофичка от 400 грама. В същото време прясното мляко поевтинява с 6,3% до 1,10 евро за литър.

Кравето масло също бележи ръст – с 1,38%, като пакетче от 125 грама вече се продава по 0,44 евро.

По-евтини яйца, брашно и олио

При останалите основни хранителни продукти яйцата размер М поевтиняват с 6,54% до 0,20 евро за брой на едро. Замразеното пилешко месо обаче поскъпва с 1,03% и достига 3,74 евро за килограм.

Значителен спад има при брашното тип 500, чиято цена намалява с 9,09% до 0,66 евро за килограм. Олиото също поевтинява осезаемо – с 6,32% до 1,66 евро за литър. Оризът отчита символично понижение от 0,24% до 1,65 евро за килограм.

Сред продуктите с повишение на цените са зрелият фасул, който поскъпва с 1,96% до 2,08 евро за килограм, лещата – с 0,78% до 2,07 евро за килограм, както и захарта, чиято цена се увеличава с 0,45% до 0,90 евро за килограм.