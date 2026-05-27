Устройство, което мнозина имат в кухнята, може да отделя големи количества микропластмаси

Ново изследване на университета на Куинсленд предизвика безпокойство сред милиони хора, които използват електрически кани вески ден. Прочуването от 2025 г. показва, че новите електрически пластмасови чайници отделят милиарди микроскопични пластмасови частици в питейната вода при първата им употреба.

Изследователите предупреждават, че първото използване е най-големият проблем. Почти 12 млн. наночастици на милилитър се освобождават във водата по време на първата употреба, което означава, че средностатистическа чаша чай може да съдържа почти три милиарда пластмасови частици.

Изчезват ни напълно след време?

Въпреки че количеството на частиците намалява, то не изчезва напълно. Дори след 150 цикъла на кипене, учените все още са регистрирали стотици хиляди наночастици на милилитър вода.

Ръководителят на изследването д-р Елвис Окофо предупреди, че милиони хора използват пластмасови чайници всеки ден, без да се замислят, че те могат да бъдат източник на излагане на микропластмаси и нанопластмаси.

Възможност за намаляването на риска има. Учените са открили, че използването на твърда чешмяна вода значително намарява отделянето на частици, тъй като минералите образуват защитен слой вътре в каната.

Специално внимание

Поради това експертите съветват да се внимава допълнително при използването на нови чайници. Препоръчва се водата да се превари няколко пъти преди първата употреба и да се изхвърли, за да се намали количеството пластмасови частици, които попадат в тялото.

Окофо посочи, че много потребители изплакват каната само преди първа употреба, което не е достатъчно ефективно. Ето защо той смята, че производителите трябва да предупреждават клиентите по-ясно и да дават по-подробни инструкции за правилната употреба на новите устройства .

Въпреки че все още няма окончателни отговори относно дългосрочните последици за здравето, учените казват, че са необходими повече изследвания, тъй като нивата на излагане на хора на микропластмаси все още не са добре известни.