Дума на деня: Актюер

Какво е "актюер"?

Актюерът е специалист, който използва математика, статистика и финансов анализ, за да оценява рискове и да прогнозира бъдещи събития. Най-често актюерите работят в сферата на застраховането, пенсионните фондове, банките и инвестиционните компании. Тяхната основна задача е да изчисляват вероятността от различни рискове – например заболявания, автомобилни катастрофи, природни бедствия или продължителност на живота – и да помагат на компаниите да определят цени, резерви и финансови стратегии.

Работата на актюера е ключова за финансовата стабилност на застрахователните и пенсионните системи. Те анализират големи обеми от данни и създават модели, чрез които компаниите могат да предвидят бъдещи разходи и потенциални загуби. Например при животозастраховането актюерът изчислява каква трябва да бъде застрахователната премия според възрастта, здравословното състояние и риска на клиента. В пенсионните фондове те оценяват дали събраните средства ще бъдат достатъчни за изплащане на бъдещите пенсии.