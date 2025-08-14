Колко гориво може да се създаде от биоотпадъци?

Биогоривата биха могли да покрият до 30% от настоящото потребление на гориво

Прес последните години все повече се говори за създаване на продукти чрез устойчива енергия е и един от най-големите въпроси е, дали могат биоотпадъците да заменят традиционните горива. Изследвания в Германия показват, че това е възможно – но не без сериозни технологични, икономически и инфраструктурни предизвикателства. От слама до използвано олио, възможностите изглеждат много, но реалността – далеч по-ограничена, предава Тagesschau.

Германският изследователски център за биомаса е проучил 77 различни вида отпадъчни материали, включително слама, листа, хранителни остатъци и утайки от отпадъчни води. Според ръководителя на проекта Катрин Науман, ако целият технически потенциал на тези ресурси бъде напълно оползотворен, биогоривата биха могли да покрият до 30% от настоящото потребление на гориво.

Но това е само теоретичен сценарий – една идеализирана сметка, в която всички налични отпадъци се използват само за производство на гориво, без да се взема предвид конкуренцията с други сектори или икономическата рентабилност на процеса.

Хорст Ференбах от Института за енергийни и екологични изследвания в Хайделберг е по-предпазлив в оценките си. Според него реалистичният принос на биогоривата от отпадъци не надвишава 5–10% от общото потребление. В момента Германия използва около 3,4% биогорива от биоотпадъци, което се равнява на приблизително 2,5 милиарда литра. Утрояването на този обем, за да се достигне горната граница от 10%, би изисквало сериозни инвестиции в събиране, обработка и преобразуване на отпадъци – нещо, което той нарича „много амбициозно“ и икономически съмнително в настоящата рамка.

Един от най-известните отпадъчни продукти с приложение в биогоривата е използваното готварско олио (UCO). То се рециклира сравнително лесно и вече се използва широко в ресторанти и кетъринг индустрията. Въпреки това, капацитетът му е ограничен. Според Ференбах, дори при пълно събиране, този източник може да покрие едва 0,5–1% от нуждите от дизел в страната. Частните домакинства, които в момента не събират системно използвано олио, биха могли да допринесат малко, но не и в мащаби, които биха променили енергийната картина. Или както казва експертът: „Повече не е възможно.“

Експертите са категорични, че дори най-доброто използване на биомаса няма да реши проблема с горивата самостоятелно. Около 60% от биогоривата в Германия все още се произвеждат от специално отглеждани култури като рапица, което поставя под въпрос устойчивостта им – особено по отношение на конкуренцията с хранителното производство. Експертите предлагат преход към по-икономични и бързорастящи суровини като дървесина, за да се намалят разходите и натиска върху земеделската земя.

