Дългосрочните договори за закупуване на зелена електроенергия в Европа рязко падат

Каква е причината?

Европейският пазар на договори за изкупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, или PPA договори, спадна тази година в сравнение с миналата година с цели 60 процента по брой сключени договори и с 40 процента по обем търгувана енергия.

Това показват данни от брюкселската платформа RE-Source, която обединява производители и купувачи на електроенергия от възобновяеми източници.

Намаляването на броя на споразуменията за изкупуване на електроенергия (PPA) от възобновяеми източници е лош сигнал за конкурентоспособността и енергийната сигурност на Европа. Освен това, това забавяне е и парадоксално, според RE-Source.

RE-Source е европейска платформа и инициатива, която обединява производители и купувачи на електроенергия от възобновяеми източници (като вятърна и слънчева енергия). Тяхната цел е да насърчават и улесняват сключването на PPA договори (Power Purchase Agreements, договори за дългосрочно изкупуване на електроенергия) между компании, които произвеждат зелена електроенергия, и тези, които я използват, пише сръбското издание Eupravozato.

Обяснявайки оценката на парадокса на драстичния спад в договорите за PPA, асоциацията посочва, че подобни договори са форма на защита на компаниите, които купуват електроенергия, от пазарни сътресения и допринасят за укрепване на тяхната конкурентоспособност. С други думи, при настоящите обстоятелства на европейския конфликт с Русия, договорите за PPA би трябвало да растат, а не да падат силно.

Анализирайки възможните причини за спада в поръчките за електроенергия, произведена от слънчеви и вятърни електроцентрали, RE-Source посочва недостатъчни инвестиции от европейските страни в мрежите, които биха позволили на електроенергията от вятърни паркове и слънчеви електроцентрали да достигне до потребителите.

Издаването на разрешения за свързване на електроцентрали към мрежата е едно от основните пречки за разширяването на възобновяемите енергийни източници днес. Стотици гигаватови проекти чакат да бъдат свързани към мрежата, отбелязва асоциацията.

Отрицателни цени

Сред причините за спада в договорите за PPA същите източници посочват бавния процес на издаване на разрешения за експлоатация на електроцентрали, появата на отрицателни цени на електроенергията на фондовите борси и дори твърде бавната електрификация на Европа.

Европа не се електрифицира достатъчно бързо. Директната електрификация е най-евтиният и ефективен начин за декарбонизация. Тя е от решаващо значение за нашата конкурентоспособност и енергийна сигурност. Европа обаче изостава, темповете на електрификация са в застой, според RE-Source.

Електричество

Отрицателните цени на фондовите борси, според същите източници, затрудняват преговорите между производители и купувачи, а разрешенията за експлоатация на електроцентрали, както и документацията за присъединяване, се одобряват твърде бавно.

Като една от най-големите пречки за развитието на договори за покупко-продажба на електроенергия (PPA), асоциацията изтъква недостатъчните инвестиции в батерийни системи за съхранение на електроенергия. Че батерийните системи са важна предпоставка за развитието на договори за покупко-продажба на електроенергия, се вижда и от примера на Хърватия, където както пазарът на договори за покупко-продажба на електроенергия, така и инвестициите в батерии все още са в начален стадий.

Споразуменията за закупуване на зелена електроенергия се прилагат в по-голяма степен от 2017 г. насам, като един от основните механизми за насърчаване на изграждането на слънчеви и вятърни електроцентрали. Производителите чрез договори за електричество и електроенергия (PPA) осигуряват стабилни доходи и сигурни клиенти, докато от страна на търсенето тези договори са предназначени предимно за големи потребители на електроенергия, като например промишлеността и логистичните компании.

