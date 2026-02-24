Как компаниите могат да повишат киберсигурността си?

Експертите подчертават значението на превантивните мерки

Германските компании са изправени пред все по-голям брой кибератаки, които причиняват щети за милиарди евро. Само през последната година дигиталните атаки са донесли загуби за около 200 милиарда евро на икономиката на Германия, сочи проучване на браншовата асоциация Bitkom. Атаките се извършват както от частни групи, така и от държавни структури.

Практически никой не е защитен. Засегнати са компании от различни отрасли и с различен мащаб, включително и Deutsche Bahn. В резултат на атака търсенето на влакови връзки временно беше затруднено, билетите не се визуализираха, а резервации не можеха да бъдат финализирани. В продължение на няколко часа системата не работеше нормално, като от дружеството подчертаха, че става дума за мащабна атака.

Много предприятия не се чувстват достатъчно подготвени. По-опасни от външните DDoS-атаки са вътрешните пробиви, например такива, които могат да засегнат енергоснабдяването. Докато големите корпорации обикновено имат защитни механизми, в малките и средните фирми често липсват дори базови мерки. Натискът върху бизнеса е сериозен и обхваща всички сектори. Данни на Bitkom, представени от президента Ралф Винтергерст, показват, че 80% от компаниите очакват значителни щети от хибридни атаки през следващите пет години, а половината допускат военен конфликт между Русия и ЕС.

Рисковете за енергоснабдяването и финансовата система будят особена тревога. Само всяка десета компания се определя като добре подготвена за хибридни атаки – комбинация от киберудар и физически действия като саботаж или дезинформация, докато 40% изобщо не се чувстват готови. Най-големият страх е спиране на тока, което би довело до прекъсване на производството. Следват опасенията от блокиране на финансовата система и от засягане на ИТ инфраструктурата и базите данни, което би възпрепятствало достъпа до поръчки и услуги.

Експертите подчертават значението на превантивните мерки – защита на достъпите чрез двуфакторна автентификация, редовно актуализиране на системите и стриктен контрол върху правата на служителите, включително отнемане на достъпи на бивши кадри. Необходими са и редовни резервни копия, както и ясен преглед на всички устройства, свързани към фирмената мрежа, тъй като дори лични смартфони или охранителни системи могат да се окажат уязвими точки.

Пълна киберсигурност обаче не съществува, затова е от съществено значение предприятията да разполагат с авариен план – кой взема решения при атака, как се действа и как се комуникира публично. Междувременно от декември 2025 г. нова директива на ЕС въвежда по-строги изисквания и задължения за докладване на инциденти. Според Кипкер това е стъпка в правилната посока, макар и да не решава всички проблеми, тъй като все още има сериозни пропуски в сферата на киберсигурността.

