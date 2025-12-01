Пробив в платформа за пазаруване разкри данните на 34 млн. клиенти

Информация за кредитни карти или данни за вход не е била компрометирана и остава надеждно защитена

Най-големият онлайн търговец в Южна Корея, Coupang, поднесе извинение за мащабно изтичане на данни, което потенциално засяга почти 34 милиона местни клиентски акаунта. Националната интернет агенция съобщи, че разследва инцидента и че е вероятно данни от милиони акаунти да са били разкрити. Платформата, често определяна като южнокорейския еквивалент на Amazon, се превърна в поредната голяма компания в страната, засегната от такъв пробив, предава ВВС.

Снимка: iStock

По информация на Coupang на 18 ноември компанията е открила неоторизиран достъп до лични данни на около 4500 клиентски акаунта и незабавно е уведомила властите. Последващи проверки обаче показали, че рискът може да обхваща приблизително 33,7 милиона акаунта – всички регистрирани в Южна Корея – като се смята, че пробивът е започнал още през юни чрез сървър, разположен в чужбина. Според компанията изтеклите данни включват имена, имейли, телефонни номера, адреси за доставка и части от историята на поръчките.

Coupang увери, че информация за кредитни карти или данни за вход не е била компрометирана и остава надеждно защитена, така че клиентите не трябва да предприемат действия. Инцидентът засяга над половината от около 52-милионното население на Южна Корея, а компанията – основана в страната, но със седалище в САЩ – наскоро съобщи, че има близо 25 милиона активни потребители. След пробива Coupang публикува извинение и предупреди потребителите да бъдат внимателни към възможни измами, представящи се за компанията.

Южнокорейски медии съобщиха, че заподозрян за нарушението е бивш служител на Coupang от Китай, макар че фирмата не разкри подробности за извършителя. Министерството на науката и информационните и комуникационните технологии обяви, че се оценява мащабът на пробива и дали компанията е нарушила стандартите за защита на данните. От Комисията заявиха, че, предвид броя на засегнатите и естеството на изтеклите данни, ще бъде проведено бързо разследване и ще последват строги санкции при установяване на пропуски в мерките за сигурност.

През последните години Coupang вече е преживявала няколко инцидента, включително пробив, разкрил данните на 460 000 клиенти. Компанията поддържа една от най-големите логистични мрежи в страната, която стои в основата на нейните доставки.

Пробивът е част от вълна от киберинциденти през годината, въпреки строгото законодателство за защита на личната информация в Южна Корея. SK Telecom вече беше санкциониран с почти 100 милиона долара за нарушение, засегнало над 20 милиона абонати, а през септември Lotte Card съобщи за изтичане на данни на около три милиона клиенти след кибератака срещу компанията за кредитни карти.

