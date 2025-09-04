Google се срина? Има проблем с основни услуги

Какво да направят потребителите?

През последните часове хиляди потребители съобщават за затруднения при използването на Google. Според данните на Downdetector, броят на сигналите за проблеми е значително по-висок от обичайното, което показва наличието на проблем.

Графиките от платформата за следене на онлайн услуги ясно демонстрират рязък скок в оплакванията. Обичайно е да се отчитат единични проблеми през целия ден, но в случая броят им е надхвърлил значително стандартния обем.

Някои потребители споделят и за затруднения при достъп до други свързани услуги.

Какво да направят потребителите?

Ако срещате проблем с Google, не бързайте да търсите причината във вашата интернет връзка или устройство. Най-добрият начин да проверите дали става дума за глобален проблем, е чрез сайтове като Downdetector или Is It Down Right Now?, които отчитат състоянието на онлайн платформите в реално време.

Кога ще бъде възстановена работата?

Към момента няма официална информация от Google за срив, дали е локален или глобален и колко време ще е необходимо за пълното възстановяване на услугите. Обикновено подобни технически проблеми се отстраняват в рамките на часове, но при по-сериозни сривове възстановяването може да отнеме повече време.

