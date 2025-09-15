Защо хакерите все по-често атакуват световния морски транспорт?

Целта е кражба на чувствителна информация, която бива върната срещу откуп

Морският транспорт все по-често попада в полезрението на киберпрестъпници. Това казва пред BBC адвоката Хенри Клак от водещата лондонска юридическа кантора HFW, който често защитава международни корабни компании, станали жертва на хакерски атаки. По думите му, сред най-честите извършители са организирани престъпни групи от Нигерия, отговорни за редица крупни измами от типа „man-in-the-middle“, при които комуникацията между партньори се прихваща и манипулира с цел кражба на чувствителна информация.

След като получат контрол, хакерите обикновено отправят искане за откуп, за да освободят системата или върнат откраднатото. Статистиката на HFW показва, че проблемът в индустрията се задълбочава – както на самите кораби, така и в пристанищната инфраструктура. Само за година, между 2022 и 2023 г., разходите за справяне с един инцидент са се удвоили и достигат средно 550 000 долара. А когато специалистите по киберсигурност не успеят бързо да овладеят ситуацията, откупите могат да надхвърлят 3 милиона долара.

Около 80% от световната търговия се извършва по море, което прави този сектор ключов както за криминални групи, така и за държави със злонамерени цели. Джон Стауърт от Международната камара по корабоплаване (ICS) подчертава, че морската индустрия е сред десетте най-рискови сектора в глобален мащаб по отношение на киберсигурността. Атаките, насочени към прекъсване на операциите или с цел изнудване, могат да имат сериозни последствия.

Засилената дигитализация на корабоплаването също допринася за уязвимостта. Новите комуникационни технологии, включително сателитния интернет, увеличават свързаността – но също и риска. Средната възраст на товарните кораби е около 22 години, а модернизацията е скъпа и сложна, което затруднява въвеждането на съвременни защитни технологии. Някои заплахи включват „заглушаване“ или подмяна на GPS сигнал (spoofing), което може да доведе до отклонения в курса и дори физически щети.

